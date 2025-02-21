5天偷抽獄友5根菸 受刑人加碼多關7天

孫姓受刑人5天抽獄友5支香菸，辯稱對方允許，抽了太多才被告，法院未採信孫男證詞，以竊盜罪判拘役7日。（資料照）

2025/02/21 06:13

〔記者王捷／台南報導〕孫姓受刑人5天偷抽沈姓獄友5支香菸，雖然孫男辯稱是沈男請他抽菸，但他因為抽了太多，對方生氣才被告，台南地方法院審理後，認定孫男構成竊盜罪，判處拘役7日，可易科罰金。

孫男與沈男同住台南分監仁四舍43號房，去年3月6日至10日。孫男見室友入睡，數次悄悄取走對方香菸，並立即吸食，短短幾天內共偷走5支。直到沈男發現香菸異常減少，向管理員報告後，整起案件才曝光。

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沈男指控，孫男除了偷抽他的香菸，10日深夜還偷拿他的黑糖、吐司、泡麵來吃，但法院檢視監視器畫面後，未能確認孫男有竊取食物的行為，因此僅認定竊菸罪行成立，其他部分則未採納。

孫男則是在警詢及偵查中辯稱，沈男曾說放在小盒子的菸可以拿來抽，但沒說最多能抽幾支，是抽了太多根，沈男很生氣才告他，但在法院審理時又改口，是對方主動請他抽的。

然而，監視器畫面顯示，孫男趁著沈男熟睡時去拿香菸，不像獲得沈男允許，因此法院認定他說詞前後矛盾，無法採信，而且事後被發現偷抽菸，也沒有跟沈男和解，考量孫男的犯罪動機、財物價值、經濟狀況及身心狀態，最終判拘役7天，可以易科罰金。

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