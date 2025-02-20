威力彩又摃！下期衝20億 今彩539頭獎800萬落台中

今晚（20日）開獎的第114000047期今彩539頭獎開出1注，威力彩頭獎則摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/02/20 22:22

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（20日）開獎的第114000047期今彩539頭獎開出1注，由台中市烏日區九德里中華路591號「錢隆發彩券行」開出；第114000015期威力彩頭獎摃龜，已經連33摃，下期獎金上看20億。

第114000015期威力彩中獎號碼為「第一區：05、06、15、19、32、37。第二區：08」，頭獎摃龜；貳獎3注中獎，可得1018萬6275元；參獎共59注中獎，每注可得15萬元；肆獎共452注中獎，每注可得2萬元；伍獎共2633注中獎，每注可得4000元；陸獎共1萬9001注中獎，每注可得800元；柒獎共3萬6532注中獎，每注可得400元；捌獎共20萬2728注中獎，每注可得200元；玖獎共26萬69注中獎，每注可得100元；普獎共44萬8058注中獎，每注可得100元。

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第114000047期今彩539中獎號碼為「03、07、17、24、27」。頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共287注中獎，每注可得2萬元；參獎共9212注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬3211中獎，每注可得50元。

第114000047期39樂合彩中獎號碼為「03、07、17、24、27」。四合5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共519注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1389注中獎，每注可得1125元。

第114000047期3星彩中獎號碼為「759」。壹獎共102注中獎，每注可得5000元。

第114000047期4星彩中獎號碼為「8503」。壹獎共12注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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