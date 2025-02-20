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    首頁　>　社會

    工人不適送醫亡卻見同事全跑光 警追出死者竟是通緝犯

    所幸承辦員警細心追查、比對，方知詹男通緝犯身分，通知家屬到場，並報請檢察官相驗。（記者吳昇儒攝）

    所幸承辦員警細心追查、比對，方知詹男通緝犯身分，通知家屬到場，並報請檢察官相驗。（記者吳昇儒攝）

    2025/02/20 22:16

    〔記者吳昇儒／新北報導〕53歲詹姓男子今日上午9時16分與陳姓同事在新北市瑞芳區中山路某工地工作時，突然身體不適，在地上打滾。救護人員緊急將人送醫搶救，仍不治身亡。警方趕抵時，卻發現其同事、老闆均不在場，死者身分成謎，所幸經承辦人員細心追查、比對，方知詹男通緝犯身分，通知家屬到場，並報請檢察官相驗。

    新北市消防局今日上午接獲詹男同事通報後，趕緊派遣瑞芳分隊救護車前往救援，救護人員趕抵時，患者已失去意識，經施予CPR後送往瑞芳礦工醫院急救，一個半小時後宣告無效死亡。

    新北市警察局瑞芳分局獲報隨即，派員趕抵醫院時，卻發現死者的同事及工地老闆均已離開，無法得知其真實身分，懷疑另有隱情，決定回到工地找人，並系統比對死者身分。

    警方查出，死者為詹姓男子因涉犯毒品等案件遭到通緝，可能躲藏在工地內打工，領取日薪；推測其同事及老闆可能也知道其通緝身分或另有隱情，才會直接離開醫院。

    檢察官相驗後，判定無他殺或非自然外力介入情形，但因死者曾施用過毒品，故抽取心血及眼球液送請法務部法醫研究所檢驗，釐清死因。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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