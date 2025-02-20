驚悚畫面曝光！女走斑馬線被車撞倒 又遭後車碾壓破頭亡

許女走斑馬線過馬路被車撞倒，又遭後車碾壓，送醫急救仍不治。（讀者提供）

2025/02/20 22:41

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名許姓女子2月17日晚間8時行走斑馬線，穿越鳳山區新富路要到新甲國小運動，先被林男駕車擦撞倒地，又遭後方同向周男駕車輾壓，送醫急救無效宣告死亡，警訊後將2男依過失致死罪移送法辦，法官裁定2人各2萬元交保。檢警今解剖複驗，車禍撞擊畫面曝光，令人怵目驚心！

高雄市一名許姓女子（54歲）17日晚間8時許，與跑友約好到鳳山區新甲國小運動，獨自行走斑馬線穿越新富路。

請繼續往下閱讀...

適逢林姓男子（35歲）駕駛自小客車載搭載老婆，沿著新富路西向東行駛，疑未看見許女過馬路，擦撞許女致其倒地。不料後方同向周姓男子（48歲）駕駛自小客車，疑因煞車不及，當場輾壓許女，造成許女頭部破裂，全身多處骨折，當場失去生命跡象。

民眾通報救護車，將許女送醫急救，轉院至醫學中心，仍急救無效，當晚22時許宣告死亡，檢警今解剖複驗，認定意外死亡。

警方對林男及周男實施酒測，雙方均無酒駕情事，警方勘驗車禍現場，初步認定林男駕車行經行人穿越道未減速，周男駕車未注意車前狀況，將進一步鑑定肇事責任。

警方將林男及周男帶回警局偵辦，林男稱他開車速度很快，沒看到許女過馬路，才會不慎撞到她；周男則稱煞車不及，發現許女已撞上，警訊後將2人依過失致死罪送辦。警方呼籲民眾駕車應注意車前狀況，且遇有號誌路口、行人穿越道時，務必減速慢行，以免發生危險。

許女走斑馬線過馬路被車撞倒，又遭後車碾壓，送醫急救仍不治。（讀者提供）

許女走斑馬線過馬路被車撞倒，又遭後車碾壓，送醫急救仍不治。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法