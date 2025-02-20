為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    驚悚畫面曝光！女走斑馬線被車撞倒 又遭後車碾壓破頭亡

    許女走斑馬線過馬路被車撞倒，又遭後車碾壓，送醫急救仍不治。（讀者提供）

    許女走斑馬線過馬路被車撞倒，又遭後車碾壓，送醫急救仍不治。（讀者提供）

    2025/02/20 22:41

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名許姓女子2月17日晚間8時行走斑馬線，穿越鳳山區新富路要到新甲國小運動，先被林男駕車擦撞倒地，又遭後方同向周男駕車輾壓，送醫急救無效宣告死亡，警訊後將2男依過失致死罪移送法辦，法官裁定2人各2萬元交保。檢警今解剖複驗，車禍撞擊畫面曝光，令人怵目驚心！

    高雄市一名許姓女子（54歲）17日晚間8時許，與跑友約好到鳳山區新甲國小運動，獨自行走斑馬線穿越新富路。

    適逢林姓男子（35歲）駕駛自小客車載搭載老婆，沿著新富路西向東行駛，疑未看見許女過馬路，擦撞許女致其倒地。不料後方同向周姓男子（48歲）駕駛自小客車，疑因煞車不及，當場輾壓許女，造成許女頭部破裂，全身多處骨折，當場失去生命跡象。

    民眾通報救護車，將許女送醫急救，轉院至醫學中心，仍急救無效，當晚22時許宣告死亡，檢警今解剖複驗，認定意外死亡。

    警方對林男及周男實施酒測，雙方均無酒駕情事，警方勘驗車禍現場，初步認定林男駕車行經行人穿越道未減速，周男駕車未注意車前狀況，將進一步鑑定肇事責任。

    警方將林男及周男帶回警局偵辦，林男稱他開車速度很快，沒看到許女過馬路，才會不慎撞到她；周男則稱煞車不及，發現許女已撞上，警訊後將2人依過失致死罪送辦。警方呼籲民眾駕車應注意車前狀況，且遇有號誌路口、行人穿越道時，務必減速慢行，以免發生危險。

    許女走斑馬線過馬路被車撞倒，又遭後車碾壓，送醫急救仍不治。（讀者提供）

    許女走斑馬線過馬路被車撞倒，又遭後車碾壓，送醫急救仍不治。（讀者提供）

    許女走斑馬線過馬路被車撞倒，又遭後車碾壓，送醫急救仍不治。（讀者提供）

    許女走斑馬線過馬路被車撞倒，又遭後車碾壓，送醫急救仍不治。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播