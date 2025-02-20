遭騙到緬甸囚打！火舞表演者謝岳鵬歷劫歸來 在桃園復出登台

火舞表演者謝岳鵬。（取自謝岳鵬臉書）

2025/02/20 22:15

〔記者李容萍／桃園報導〕27歲火舞表演者謝岳鵬去年12月透過網路應徵海外表演工作，飛去泰國，結果遭詐團囚禁在緬甸KK園區20天，台泰警方合力營救，支付數十萬元才得以脫身返台。他受邀到台灣燈會在桃園主燈區擔任桃園市警察局「打詐儀表板」的反詐宣傳大使，又受邀到大溪笠復威斯汀度假酒店表演。

謝岳鵬現身說法，過去曾應徵過海外類似表演工作，從沒想過會是詐騙，因為接工作流程一切正常，隻身到達泰國，坐上巴士到達緬甸時才發現受騙。他手機、護照被收到，慘遭毆打，關進小黑屋5天，銬在鐵架上站5天，只給水、地瓜、玉米等果腹。之後3天學習如何騙人，他有3個帳號，一個帳號最多用來騙3個人，最多一天跟9個人聯繫，搏感情獲得信任再介紹投資，一天園區內的人約可與200到300外面的對象聯繫上。

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謝岳鵬說，他以電腦與家人朋友取得聯繫，但搜尋園區名字時被發現，詐團認為他有問題，將他關到園區外軍事監獄，每天在廣場曝曬6小時，還不一定給水喝，很慶幸自己被順利救出。目前他擔任台北及桃園刑大宣傳大使，目前有10多名被騙去國外的民眾有向他求助，自己也極力協助。他真的要提醒大家，網路求職若看到「高薪免經驗」、「打工求職包食宿」必定是詐騙，一定要立刻報警求助。

大溪笠復威斯汀度假酒店今天說，謝岳鵬原本就是酒店擔任駐場特技表演者之一，去年底有一段時間突然未現身，酒店也無法聯繫上，正覺得奇怪，後來經家屬告知及新聞報導，才知道他遭詐騙集團騙到海外，還好有驚無險歷劫歸來。飯店演出每週五、六、日登場，暑假期間每天都有，包括謝岳鵬在內共有10幾位不同形式的表演者輪流表演。

火舞表演者謝岳鵬。（取材謝岳鵬臉書）

火舞表演者謝岳鵬在大溪笠復威斯汀度假酒店表演。（大溪笠復威斯汀度假酒店提供）

27歲火舞表演者謝岳鵬（左2）歷劫歸來，受邀桃園市警局擔任反詐大使，圖右為桃市警局長吳坤旭、左為刑警大隊長鄺慶泰。（記者李容萍攝）

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