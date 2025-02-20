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    台南警1月份阻詐破億 六都最高

    台南市警方公布1月阻詐金額破億，為六都最高。藝人郭彥均現身說法，分享遭詐500萬經驗，提醒民眾提高警覺，避免落入投資與交友詐騙陷阱。（記者王捷攝）

    台南市警方公布1月阻詐金額破億，為六都最高。藝人郭彥均現身說法，分享遭詐500萬經驗，提醒民眾提高警覺，避免落入投資與交友詐騙陷阱。（記者王捷攝）

    2025/02/20 21:05

    〔記者王捷／台南報導〕台南市警察局今日舉行記者會，公布今年1月份阻詐金額破億，是六都最高，並邀請藝人郭彥均現身說法，提到自己曾因誤信朋友推薦，投資虛擬貨幣三個月內被詐500多萬，希望大家都提高警覺。

    台南市警方統計，今年1月詐欺案件受理1075件，較上月減少414件，從區域來看，永康區受理案件數最多，其次為北區、安南區。詐騙類型以假投資案件最多，其次是假網拍、解除分期付款。

    警方指出，從案件量統計，最容易被詐騙的人多為24至49歲，這個年齡層正處於事業發展期，容易相信「高獲利、低風險」的投資機會。

    詐騙分子會透過社群廣告、直播或假名人推薦來塑造可信度，並誘導加入投資群組，逐步引導受害者投入資金，特別是假交友詐騙的對象，詐騙集團通常偽裝成俊男美女，透過網路交友軟體或社群媒體接近被害者，長時間培養信任後，再以各種理由要求匯款、投資。

    另外，最容易被詐騙的職業類別以基層勞工為主，其次是服務業、專業技術人員，這些職業的大多因忙碌而較少接觸投資理財，對金融市場運作了解有限，容易相信「穩賺不賠」的投資話術。此外，學生族群也是常見受害者，因缺乏社會經驗較難察覺風險。

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