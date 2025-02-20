為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    連兩天被「天籟投資群組」Line社群騙 警連二擋保住五百萬

    許姓婦人連兩次匯款遭銀行察覺異常報警，她堅信投資獲利50萬元，警方查證後發現該筆款項來自另一名詐騙受害者。（民眾提供）

    許姓婦人連兩次匯款遭銀行察覺異常報警，她堅信投資獲利50萬元，警方查證後發現該筆款項來自另一名詐騙受害者。（民眾提供）

    2025/02/20 20:20

    〔記者王捷／台南報導〕許姓婦連兩次被詐騙被攔阻，她堅信自己投資獲利還賺到50萬元，警方查證後發現，這筆錢其實是另一名詐欺受害人匯出的錢，婦人得知雙重詐騙，才驚覺上當，警方兩次共保住婦人500萬元積蓄。

    許婦第一次被騙是在這個月17日，警五分局立人派出所警員吳柏勳於接獲元大銀行通報，許婦要匯200萬元，自稱加入「天籟投資群組」的Line社群，群組專員慫恿她投資股票，並聲稱投資期間需嚴格保密，員警當場勸阻，但婦人仍堅持自己未受騙，最終離開銀行。

    昨天中午，許婦再度前往元大銀行，要解除個人300萬元基金，並分6筆匯款至不同銀行。行員發現異常後，立即通報開元派出所，警員李韋儀、連偉翔及姚智偉到場勸阻。

    然而，許婦仍堅稱自己有獲利，已成功賣出股票賺得50萬元，對警方的警告不以為意。警方請銀行協助聯繫該筆匯款的帳戶所有人，對方向警方表示，自己也是詐騙受害者，正準備報警。

    當婦人親自接聽電話確認後，才驚覺自己長期受騙，情緒激動，當場取消匯款，成功保住500萬元積蓄。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播