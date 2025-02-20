連兩天被「天籟投資群組」Line社群騙 警連二擋保住五百萬

許姓婦人連兩次匯款遭銀行察覺異常報警，她堅信投資獲利50萬元，警方查證後發現該筆款項來自另一名詐騙受害者。（民眾提供）

2025/02/20 20:20

〔記者王捷／台南報導〕許姓婦連兩次被詐騙被攔阻，她堅信自己投資獲利還賺到50萬元，警方查證後發現，這筆錢其實是另一名詐欺受害人匯出的錢，婦人得知雙重詐騙，才驚覺上當，警方兩次共保住婦人500萬元積蓄。

許婦第一次被騙是在這個月17日，警五分局立人派出所警員吳柏勳於接獲元大銀行通報，許婦要匯200萬元，自稱加入「天籟投資群組」的Line社群，群組專員慫恿她投資股票，並聲稱投資期間需嚴格保密，員警當場勸阻，但婦人仍堅持自己未受騙，最終離開銀行。

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昨天中午，許婦再度前往元大銀行，要解除個人300萬元基金，並分6筆匯款至不同銀行。行員發現異常後，立即通報開元派出所，警員李韋儀、連偉翔及姚智偉到場勸阻。

然而，許婦仍堅稱自己有獲利，已成功賣出股票賺得50萬元，對警方的警告不以為意。警方請銀行協助聯繫該筆匯款的帳戶所有人，對方向警方表示，自己也是詐騙受害者，正準備報警。

當婦人親自接聽電話確認後，才驚覺自己長期受騙，情緒激動，當場取消匯款，成功保住500萬元積蓄。

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