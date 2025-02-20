地面師狠詐！詐團勾結資產公司、地政士 逮17人收押3人

男子柯崴捷等17人送辦，柯男等3人收押。（記者邱俊福翻攝）

2025/02/20 19:59

相關新聞：

台南版地面師！詐團對接資產公司、假代書 狠詐至少5人6000萬

〔記者張文川／台北報導〕以男子柯崴捷為首的集團涉勾串境外假投資詐騙集團，介接已被騙光資金的被害人，給從事放款的台南知名「台信」資產公司、地政士，誘騙被害人將名下房地產設定抵押借款，再持續騙光所借到的錢，初步清查至少5人被害，被詐金額逾6000萬元，還有125名潛在被害人。檢警發動18路搜索，逮捕柯崴捷等17人送辦，士林地檢署複訊後聲押柯男等3人，士林地院今皆獲裁准羈押禁見。

請繼續往下閱讀...

檢察官複訊後向法院聲請羈押禁見柯、許、項姓等3男，士院今天裁准；檢方另諭令謝姓女嫌、2名蘇姓、賴姓、陳姓、林姓等6人，各以3萬至50萬元不等金額交保，另有一蘇姓女被告限制住居，7名被告請回。

士檢指出，柯姓男子等17人於2023至2024年間，由詐欺集團話務機房人員以假投資方式詐騙民眾，待被害人的存款被詐取一空後，機房就將被害人層轉仲介給台信資產管理顧問公司。

該公司借錢給被害人，要求被害人將名下的不動產拿去辦理抵押權設定，交款前還得先預扣抽取大額利息、手續費及代書費；被害人借到錢後，又被誘騙投入假投資，二度遭騙，不僅血本無歸，還無家可歸。檢警初估該詐團行騙所得已逾6000萬元。

士林地檢署檢察官邱獻民18日指揮刑事局偵四大隊第二隊及花蓮、台中、台南等各警分局和刑警大隊，兵分18路發動同步搜索18處、帶回17人，訊後依加重詐欺、重利、洗錢、組織犯罪等罪嫌移送，聲押禁見3人獲准，另有6嫌交保。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法