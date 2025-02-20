南市地政局教防「地面師」4要領

對於吳姓女子誆騙表姊買房的這種假屋主真詐財、台版地面師手法，台南市府地政局傳授大家防地面師詐騙的四要領。（資料照）

2025/02/20 19:48

〔記者王俊忠／台南報導〕對於像吳姓女子扮假屋主詐騙親戚案，台南市府地政局指近來時有這種「假屋主真詐財」的詐騙手法，賣方假扮屋主，偽造房屋資料出售不動產，與買方簽買賣契約並付部分頭期款後，賣方即消失不見，等買方到地政事務所查調地籍資料，才發現賣方是假屋主。為確保不動產交易透明安全，避免遭假屋主詐騙，提醒民眾購屋時多注意以下4要領：

1.買賣契約簽訂及付款前，應請賣方出示身分證明文件以核對確認為不動產所有權人本人；如為委託他人銷售，也應確認是否得到所有權人委託授權代為出售。

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2.可向各地政事務所臨櫃申請或線上申請登記謄本，確認買賣標的資訊、所有權人身分等與契約內容記載是否相符合。

3.確認銷售業者是否為合法業者，且確實受到合法委託，須有委賣契約始得代為銷售，不動產相關業者資訊均可至內政部不動產服務業資訊系統查詢。（網址：https://resim.land.moi.gov.tw/Home/QueryIndex）。

4.買賣價金透過履約保證機制支付，不動產交易中所取得的價金及應支出之款項，由金融機構之專戶專款匯入及支出，待買賣流程全部完成，買方取得不動產所有權後，再將專戶內之剩餘款項撥付給賣方，以防止一方的惡意或意外情事、造成他方價金權益的損失，這麼做可保障買、賣雙方權益。

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