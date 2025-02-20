假房地權狀誆表姊掏錢買房 台版「地面師」表弟媳栽了

吳姓女子涉偽造寫有其丈夫陳姓表姊姓名的房地所有權狀，誆騙表姊付款買房，被台南地院判刑一年六月、還要償還欺騙表姊的錢。（照為建物所有權狀示意圖，南市地政事務所提供）

2025/02/20 19:45

〔記者王俊忠／台南報導〕1名吳姓女子涉請李姓丈夫向他的陳姓表姊稱，她在台南有1處公寓住宅可賣給表姊，還帶表姊參觀房子，簽約要以300萬元買下該屋，陳女並先付150萬元給吳女，後來發現房地權狀是造假的，怒告吳女。台南地院依偽造文書罪判吳女1年6月徒刑並要償還150萬元給受害的表姊。

陳女主張，吳女是其李姓表弟的妻子，台南地區有1處7樓公寓的住宅，明明不是吳女所有的房子，吳竟出於詐欺犯意、於2022年6月間先委請其李姓丈夫（不知情）與她聯絡說「此公寓住宅是吳女的房子」，吳女想要以300萬台幣賣給她，吳還煞有其事帶她去參觀房子。

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陳女說，一時信以為真、就簽約跟表弟夫妻買這間公寓房子，她先交15萬現金給吳女；接著於同年6月下旬再匯款135萬元給吳女，其他半數（150萬元）尾款再分期給付。吳女為取信於她，竟偽造記載陳女是所有權人的房地所有權狀，交給陳女父親。

其後，因吳女丈夫遲未能把房子點交給陳女，還以各種理由搪塞，陳女心中起疑、於同年8月底拿這吳女給的房地權狀到地政事務所調閱該房地謄本，才知那房地權狀是偽造的；房子也不是吳女所有，150萬元被表弟媳騙了。

在刑事方面，一審依偽造文書罪判吳女1年6月徒刑確定。陳女提告民事求償，一審民事庭法官根據此案刑事調查審理時，吳女坦承犯行不諱；且在服刑中的吳女表明不願出民事庭、也未提出任何書狀說明，依民事訴訟法規定，視同吳女自認，以此可認定原告陳女主張是真，判吳女要還這筆150萬元給陳姓表姊，此案還可上訴。

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