70歲老翁路旁「撿屍」引圍觀 「洗門風」換緩刑免入獄

黃姓老翁確實向鄰里居民遞菸「洗門風」，被害人原諒後，高等法院台中分院宣告緩刑，免除入獄之災。（記者張瑞楨攝）

2025/02/20 19:09

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣年近70歲的黃姓老翁，趁女鄰居醉酒時，在路旁「撿屍」，引來機車騎士圍觀，以及被害女鄰居的媳婦查看，但老翁因無法勃起而未遂，女鄰居與家人要求老翁「洗門風」，向鄰里居民遞菸賠罪，但黃翁只是拍照片交差，彰化地方法院認為他犯後態度不佳，「洗門風」誠意不足，依趁機性交未遂罪判刑2年，老翁上訴二審，指自己一審判刑後，已經請居民抽菸，確實履行「洗門風」，且賠償6萬元和解，高等法院台中分院雖維持2年原判，但宣告緩刑5年，免除入獄之災。

判決書指出，黃姓老翁於去年（2024年）4月3日晚間，在住家附近路旁的空地，與2名女性鄰居喝酒聊天，其中一女先離去，另一名女鄰居喝醉，躺在地上大睡，黃男竟起色心，趁機拉下女方褲子，伸出魔爪性侵害，卻因無法勃起而作罷，這段期間有一騎士路過，查看長達2分多鐘，之後女鄰居的媳婦來找婆婆（女鄰居），驚見上述場景，趕緊通知丈夫（女鄰居之子），將老翁壓制，報警逮捕。

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彰化地方法院一審時，老翁否認犯行，辯稱自己喝醉，當時自己身體癢，他正在抓癢，他強調當時喝醉了，只是要爬起來，被害女鄰居則要求，老翁買香菸請鄰里居民，證明有悔改之意（俗稱「洗門風」），不過，黃男卻只提供洗門風的照片，並到處跟人家說，如果有人問「有沒有收到菸」，要說「有請」，還說自己被告都是誤會一場。

法官認為，雙方事後對於請香菸的方式仍有歧見，老翁並未獲得被害女鄰居的原諒，從老翁開庭態度看來，他並沒有出於真摯的道歉與表達懺悔之意，只希望這一切當作沒有發生，之後可以平靜過生活，因老翁不願意面對自己的過錯，被害女鄰居也未真心原諒他，如果判處緩刑，無法達到特別預防的刑罰目的，因此，並無宣告緩刑餘地，依趁機性交未遂罪判刑2年。

老翁上訴二審，指自己於一審判刑之後，已於且於去年9月23日，購買香菸請鄰里之人（洗門風），且賠償6萬元和解，獲得被害人的原諒，法官認為他經此科刑教訓後，當知警惕而無再犯之虞，雖維持一審的2年原判，但宣告緩刑5年，條件是參加法治教育5場次，可再上訴。

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