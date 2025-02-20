土城夫妻虐童還瘋狂狡辯「只是管教」 新北檢聲請羈押

男童父親吳男遭警方依法送辦。（記者徐聖倫攝）

2025/02/20 18:47

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市土城2歲男童遭父母虐待，送醫急救昏迷指數只剩5，現仍在加護病房生死未卜。警方昨晚間傳喚涉嫌虐童的父母吳姓男子、陳姓女子到案，2人辯稱是「管教孩子、沒有打」，種種說詞讓檢警直搖頭，新北地檢署複訊後，認為2人涉嫌重大，向新北地方法院聲請羈押。

據了解，吳男、陳女去年結婚，育有1兒，經社會局調查，2人早在去年就有被通報疏於照顧的紀錄。本案案發當日，吳男、陳女出門上班前，泡了一瓶奶丟在家中，2人就逕自出門，放孩子在家自生自滅，12小時後返家發現孩子倒臥地板，已陷入深度昏迷，送醫後才被醫院發現有異，孩子身體多處瘀傷、菸疤，趕緊通報警方介入。

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警方昨晚間傳吳男、陳女到案說明，2人本想將虐童的責任推給娘家長輩，直到警方不斷質問，2人才鬆口稱對孩子有施加「管教」，或徒手打或持衣架打，但都不能讓吳男、陳女承認施虐，2人堅稱「是管教孩子，絕對沒有虐待！」至於菸疤，2人則辯稱是孩子貪玩自己亂拿燃燒的香菸，不小心燙到。

警方對這對夫妻的態度不敢恭維，承辦員警透露，2人在偵詢過程直想推諉卸責，直呼：「這樣也配稱為父母？」警詢後將2人依重傷害、妨害兒童發育、違反兒少法、違反家暴防制條例等多項罪嫌，將這對惡夫妻送辦。檢方複訊後，認為2人涉案情節重大，向新北地院聲請羈押。

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男童母親陳女遭警方依法送辦。（記者徐聖倫攝）

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