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    基隆東岸商場增建所有權被駁回 NET將上訴

    基隆東岸商場產權爭議，NET明天（21日）提起上訴。（記者盧賢秀攝）

    基隆東岸商場產權爭議，NET明天（21日）提起上訴。（記者盧賢秀攝）

    2025/02/20 18:05

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆東岸商場2至4樓的爭議，主富公司（NET）主張獨自出資2.89億元增建，擁有所有權，提出所有權訴訟，基隆地方法院卻認定無證據證明NET獨資興建，因此駁回訴訟案。NET律師陳義文今天表示，每一張支付憑證都有送交法院，為何開庭時未提出詢問，判決時突襲認定單據有問題，認為法院判決並無理由，將於明天（21日）提起上訴。

    基隆市政府發言人呂謦煒表示，市府依法行政，尊重對造。

    基隆東岸商場原營運商大日公司的協力廠商主富公司（NET），主張獨資出資增建商場2樓至4樓而有產權，提出民事訴訟，但基隆地方法院認定，無證據證明NET有支付費用，今年1月24日判決駁回。

    NET委任律師陳義文今天表示，NET早已將出資的新台幣2.89億元，每一張支付憑證都作為證物送交法院，法院若對於單據有疑義，為何開庭從未提出詢問，卻在判決時突襲認定此部分單據有問題。

    陳義文說，大日公司指以減免5000萬元租金折抵出資，但NET並未同意，且NET出資高達2.89億元，怎可能以5000萬元就放棄建物所有權，法院的判斷顯然與經驗法則及民眾認知不同。

    陳義文強調，東岸商場在基隆市府與大日公司第3次營運契約屆滿前，NET就公告出資興建建物、購置設備的部分，並標示產權歸屬，在點交會議聲明權屬的爭議，法院不應無視這個部分。

    陳義文說，基隆市府在評定優先續約權時，未以正當方法評定資格，市長謝國樑更公開說謊，以大日公司涉及弊案觀感不佳拒絕續約，事實上謝國樑的觀感並不是續不續約的理由，市府是因為大日公司無法取得NET興建產權而不續約，市府公文恰好證明基隆市府、大日公司均未取得NET出資興建的產權，因此法院判決並無理由，將於21日提起上訴。

    基隆東岸商場產權爭議，NET明天（21日）提起上訴。（記者盧賢秀攝）

    基隆東岸商場產權爭議，NET明天（21日）提起上訴。（記者盧賢秀攝）

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