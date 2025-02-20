澎湖西嶼發現大體 疑似日前墜跨海大橋男子

澎湖西嶼岸邊發現大體，疑似日前跨海大橋失蹤男子。（記者劉禹慶攝）

2025/02/20 19:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖西嶼合界岸邊，今（20）日民眾前往撿拾漂流浮木，發現1具大體，一度誤認為是模特兒道具，但報警處理後，證實為男性浮屍，疑似與日前在橋上停車失蹤的鄭姓男子有關，將進一步與家屬確認後，才能證實大體身份。

連接白沙、西嶼的交通要衢跨海大橋，2月6日民眾發現1輛黑色自小客車停放，多日都沒有移動，引發路過民眾惻目，經向白沙警分局報案，適巧馬公警分局接獲民眾報案協尋失蹤人口，經證實為黑色自小客車車主，警方前往現場協尋多時都未有所果，因此通報岸巡、消防局展開海中打撈協尋 ，但天候狀況持續不佳，因此未尋獲人。

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根據了解，澎湖跨海大橋中段，連日來停放1輛黑色轎車，都無移動痕跡，令來往人車生疑，向白沙警分局報案。適巧2月5日晚上，有馬公市民向文澳派出所報案，指稱他們家人情緒不好，開車出門後失聯，經車號比對，證實就是失聯車主40歲的鄭姓男子，但警方在現場未發現男子蹤影，因此通報安檢及消防加入協尋，但都未有所果。

說也奇怪，今日家屬才決定舉行招魂法會，選擇在農曆正月25日、國曆2月22日，並在當日中午11時引魂，沒想到 今日下午5時許，就傳出找到人了，由於人卡在石頭縫間，臉部朝下，身體嚴重腐爛，也無任何衣物，必須進一步鑑定才能確定身份。

男子由跨海大橋失蹤 ，警消及安檢人員都加入搜尋。（記者劉禹慶攝）

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