台南版地面師！詐團對接資產公司、假代書 狠詐至少5人6000萬

男子柯崴捷等17人送辦。（記者邱俊福翻攝）

2025/02/20 19:26

〔記者邱俊福／台北報導〕男子柯崴捷為首集團涉嫌勾串境外假投資詐騙集團，介接被騙光動產的被害人給從事放款的台南知名「台信」資產公司、地政士，誘騙設定抵押不動產借款，持續騙光所有資產，至少有5名被害人被詐6000萬元，125名潛在被害人。刑事局偵四大隊第二隊前天逮捕柯崴捷等17人送辦，檢方複訊後今天聲押柯男等3人獲准。

警方調查，44歲柯崴捷夥同項姓、許姓、林姓男子組成不法集團，專門跟隱身境外假投資詐騙集團取得合作，被害人遭詐團境外話務機房誘騙投資虛擬貨幣、金條等，將現金等動產詐取一空後，再由話務機房以「快速過件、高額借貸」話術誘使被害人設定抵押名下不動產，隨即轉交給柯男，柯男冒充假代書引介被害人到台南知名「台信」資產公司或者張姓地政士，設定抵押名下不動產借款。

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「台信」資產公司或張姓地政士取得抵押借款現金後，立即轉交給詐團，從中賺取每件代書費數千元、車馬費1萬元，以及百分之6的服務費，被害人無力償還就法拍房產，行徑非常惡劣。

經查發現，「台信」資產公司是向蔡姓地政士租賃執業牌照，再派遣旗下員工作為地政士雇用的登記助理員，協助被害人辦理設定抵押不動產借款，獲取暴利。在內湖科學園區工作的陳姓被害人去年遭詐團騙光現金等動產，被轉介給「台信」資產公司，設定房產抵押借款500萬元，共財損1231萬元，現房產正遭法拍中，而期間陳男相約面交給現金給車手時，車手一度遇警埋伏，駕車強行衝撞逃逸，登上媒體。

警方經長期蒐證，前天執行搜索，逮捕柯男等17人到案，查扣車輛、現金約147萬元、偽造設定抵押文件私章、地政士執業執照、電腦等贓證物，將持續擴大追查其他共犯。

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警方查扣現金約147萬元、偽造設定抵押文 件私章、地政士執業執照、電腦等贓證物。（記者邱俊福攝）

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