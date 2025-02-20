哄騙幼兒園5歲女童「吃雞雞」 直排輪教練判刑4年

苗栗地方法院審理，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判處吳男有期徒刑4年。（資料照）

2025/02/20 17:43

〔記者彭健禮／苗栗報導〕吳姓男子在苗栗縣頭份市某家幼兒園教直排輪，竟在廁所內掏下體觸碰5歲女童「小美」（化名）的嘴巴，還給了一顆糖果，要他不要說出去。小美放學後忍不住向家人分享獲得糖果的喜悅，爆出遭吳男哄騙「吃雞雞」。苗栗地方法院審理，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判處吳男有期徒刑4年。

檢警調查，吳男每週三下午到小美就讀的幼兒園教直排輪。去年1月10日下午直排輪課結束前，在幼兒園廁所內小便，小美也進入，吳男竟哄騙她閉上眼睛，陰莖觸碰她嘴唇；小美感覺有物體觸碰張開眼睛，看見吳男陰莖。

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事後，吳男拿糖果給小美，要她不要告訴他人給糖果的事。當天下課，小美的媽媽開車到幼兒園載她，小美上車後開心拿出糖果給同車兩名姊姊看，說是直排輪教練給的，而且她有看到、碰到教練的雞雞。媽媽驚聞報警，吳男被苗栗地方檢察署起訴。

吳男否認犯行，主張小美在他上廁所時向他要糖果，他有先告知小美現在的場合不適合，有跟小美說好糖果不是小美要而給的，而是說可能最後一堂課了，跟小美約定好不能拿出去炫耀。吳男辯護人也說，吳男與小美在廁所期間，還有另一名女童進入，吳男與小美實際獨處時間僅有36秒，不可能發生此案情形。

不過，法官審理認為，小美主要是想跟姊姊們分享她有拿到吳男所給的糖果一事，因而說出拿到糖果的原因，並無虛構事實誣指吳男的動機，且小美對於被害過程描述除有看到吳男生殖器，甚有聞到不好聞的味道等，而且糖果最終是小美給姊姊吃，若是小美主動索取，理應獨享，認小美證述為真。

另外，法官勘驗案發當時幼兒園廁所門口的監視錄影，吳男在廁所內共待了2分24秒，吳男也陳述他進入廁所是尿尿，不是大便。法官認為，如果只是單純小便，男性應不需如此久之時間，雖辯護人稱其間有另一名女童進入，兩人獨處時間僅36秒，吳男有足夠的時間對小美做出強制猥褻行為。

法官審酌吳男明知小美為未滿7歲之兒童，竟利用其身為直排輪教練得以接觸幼兒園學生之機會，為逞一己私慾，強制猥褻小美，且犯後始終否認犯行，也未道歉、賠償或任何彌補，毫無悔意，且吳男前已有2次對14歲以上未滿16歲少女合意性交的紀錄，於緩刑期間又再犯此案，判處有期徒刑4年。全案可上訴。

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