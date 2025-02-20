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    金價飆漲詐團出沒！台中婦650萬退休金 想翻倍賺險all in

    經員警勸阻，詹婦才打消匯款念頭。（警方提供）

    經員警勸阻，詹婦才打消匯款念頭。（警方提供）

    2025/02/20 17:42

    〔記者許國楨／台中報導〕近期國際金價不斷攀升，詐團趁機利用「高獲利、低風險」的話術，誘騙民眾投入資金詐財，台中市詹姓婦人正是因友人介紹，誤信所謂「穩賺不賠」的黃金投資機會，準備將650萬退休金全數匯出，所幸銀行行員察覺異狀並通報警方，及時阻詐。

    近年黃金市場炙手可熱，不肖詐騙集團趁機假藉「高獲利、低風險」的話術誘騙民眾，以不明來歷的投資案誘使受害者匯款，最後人財兩空，台中市第二分局永興派出所前天就接獲轄內銀行通報，65歲詹婦疑遇黃金為標的假投資詐騙需要協助。

    巡佐彭聖傑、警員王聖元趕抵了解時，經查詢發現，該黃金投資案帳戶近期才開立，資訊不明，且詹婦對於投資細節含糊其詞，甚至不願提供相關對話紀錄，種種跡象顯示她可能正落入詐騙陷阱，加上詹婦想把所有650萬退休金全數投入，企圖「ALL IN」翻倍賺，經員警與行員耐心勸說，詹婦最終打消提款念頭，成功保住積蓄。

    第二分局長鍾承志提醒，詐騙集團常利用手機通訊軟體或社群媒體，透過「穩賺不賠」、「黃金保值」等誤導性言論，吸引民眾投資，民眾若欲投資相關金融工具，應選擇政府監管的合法管道，如銀行或信譽良好的銀樓進行交易，並保持警覺，避免輕信來路不明的投資機會。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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