苗栗社運人士陳祺忠遭暴打出庭 抗爭夥伴聲援要求揪出幕後黑手

苗栗地檢署召開偵查庭，苗栗縣社運人士陳祺忠（持麥克風者）出庭說明，縣議員陳光軒、陳品安、前立委邱顯智、前議員宋國鼎等過去社運抗爭夥伴到場聲援。（記者彭健禮攝）

2025/02/20 17:27

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣社運人士陳祺忠在住家旁遭2名陌生男子噴辣椒水襲擊、木棍毆打，大腿嚴重瘀青，警方逮捕2嫌送辦。苗栗檢方今（20）日召開偵查庭，陳祺忠出庭說明，縣議員陳光軒、陳品安、前立委邱顯智、前議員宋國鼎等過去社運抗爭夥伴到場聲援，譴責暴力，要求檢警查明真相、揪出幕後黑手。

苗栗地檢署說，檢方高度重視此案，獲悉後立即指派檢察官彭郁清指揮竹南警分局積極偵辦中，秉持毋枉毋縱原則，堅決杜絕暴力行為，對任何涉及暴力犯罪的行為依法嚴懲、絕不寬貸，以維社會安寧與人民安全。

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陳祺忠今天下午到苗栗地檢署出庭，過去社運抗爭夥伴到場聲援，要求檢警查出真相，揪出背後買凶傷人主謀。本是執意律師的邱顯智、宋國鼎也擔任陳祺忠的委任律師。

邱顯智說，此事造成陳祺忠及其家人的恐懼，且「這根棒子不僅打在陳祺忠的身上，也打在每個挺身對抗不公不義的人的身上」，恐將會造成寒蟬效應，未來人民不敢挺身對抗不公不義，因為有可能就是下一個陳祺忠，這是對台灣民主自由法治社會的挑釁。

陳光軒也說，他近年來因監督濫倒、違法開發事件，也屢遭恐嚇、跟蹤，未料，多次與他並肩作戰的陳祺忠卻遇上此事。他認為，其中原因不出與過去縣內抗爭事件有關，他也呼籲鍾東錦縣長發揮影響力，去約束約制這些集團。

陳品安則說，苗栗縣發生此事，讓她覺得很丟臉，為什麼其他地方抗爭不會發生這種事件？她希望檢警能將此案視為重要案件偵辦，因為此案是代表能否守護台灣民主自由法治社會的價值與信念。

陳祺忠參與過全台各地多場社會公民運動，近年在苗栗縣內曾任反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會總幹事、反大桃坪棄土場自救會總幹事，也協助不少其他地方自救會。

他於6日晚間返家途中，在住家附近遭兩名陌生男子襲擊，其中一人對他噴辣椒水，另一人持木棍毆打他腿部，直到他躲進附近店家後，這兩襲擊人士才逃離。事後警逮2嫌，陳祺忠研判是因參與抗爭「得罪」人而遭買凶教訓。

苗栗縣社運人士陳祺忠日前在住家旁遭2名陌生男子噴辣椒水襲擊、木棍毆打，大腿嚴重瘀青。（陳祺忠提供）

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