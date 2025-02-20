28歲男混入桃園某國小女廁偷拍 被逮捕移送

桃園市南桃園某國小上週五中午放學時間，遭28歲連姓男子混入安親班路隊中進入學校廁所，對一名如廁女學生偷拍。示意圖。（情境照）

2025/02/20 17:15

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市南桃園某國小上週五中午放學時間，遭28歲連姓男子混入安親班路隊中進入學校廁所，對一名如廁女學生偷拍，校方隨即報警，平鎮警分局在校方引導下，到校逮捕連男，訊問依違反兒少法及妨害秘密罪，移送桃園地檢署偵辦。此外，當時結伴如廁的另2位女童，事發當下還為遭偷拍的女童打抱不平，說想到門口堵連男，要他刪掉偷拍照片。

校方說明，上週五中午放學時間，1位身高較矮，穿著帽Ｔ的男子從校外走進200公尺的榕樹下廁所，學校老師第一時間有注意到，跟著去廁所查看，有聽到拉肚子的聲音，想說是高年級學生，老師就詢問「寶貝有沒有怎樣」，後來3位結伴上廁所的其中2位女學生跟老師反映，疑似該男子拿手機偷拍女學童如廁，學校詢問下，從連男回答聲發現不是學生，馬上向警方報警，為防止連男繼續侵害，老師將其攔在廁所內，後由校方人員引導警方進入廁所，將連男帶回。

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校方也說，事發的2位女學生當時見義勇為，說要到學校門口堵壞人，要連男刪照片，保護女童。遭偷拍的女學童第一天會感到怕怕的，這週學校持續關懷下，學童心情狀況已恢復穩定。

桃園市教育局回應，校方上週五下午2點接獲被害學生反映如廁時疑遭手機偷拍就進行校安通報，並通知家長和警局入校協助處理，同日由輔導室對被害學生進行輔導，家長表示，目前學生已不受事件影響。

教育局也表示，另校方調閱監視器發現該名校外人士趁中午放學時混入安親班路隊中進入校園，教育局責請學校持續關心學生身心狀況，並落實校園安全措施，杜絕校外人士進入校園，以防範類此事件再次發生。

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