女碩士下海應召「暈船」傳恩客下體照嗆人妻 夢碎道歉判賠35萬

有碩士學位的張女指自己當應召女子時認識黃男，誤認黃男會離婚娶她，她才有傳黃男不雅照嗆原配等行為，她悔悟且向簡女道歉請求寬恕。（示意圖）

2025/02/20 16:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕有碩士學位的張姓女子，2023年下海當應召女郎時，結識已婚的黃姓恩客，黃男允諾會離婚迎娶張女，張女竟向黃男的簡姓妻子，嗆聲指黃男已向她求婚，她已懷黃男孩子，還傳黃男生殖器的照片羞辱簡女，簡女怒提民事訴訟，向張女索賠60萬元，張女解釋說，自己上述行為，是誤認黃男會娶她（俗稱暈船），希望簡女成全她，卻沒想到一場空，夢醒悔悟之後，她向簡女道歉請求寬恕，台中地院法院審酌雙方學歷財力等，判決張女應賠償原配簡女35萬元。

判決書指出，簡女向台中地方法院提起民事訴訟，她主張自己與黃男是夫妻，張女卻於2023年7月起至去年（2024年）1月2日與黃男有染，張女還向原配簡女嗆聲說，已懷有黃男的胎兒，黃男已向張女求婚，張女並傳送黃男生殖器照片給原配簡女，反覆對簡女言詞攻擊騷擾，導致簡女與黃男婚姻生變，張女應賠償原配簡女60萬元。

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有碩士學位的張女答辯說，自己於2023年7月下海從事應召女子時結識黃男，黃男常找她訴說心事，對她百般關心，她承認侵害簡女的配偶權；但她自稱懷有黃男子女的身孕、傳送黃男生殖器照片給原配簡女，黃男向她求婚等行為，這些都是她虛構的謊言，動機是她自己相信黃男將與原配簡女離婚，希望簡女能成全她與黃男，她現已知錯悔悟，向簡女道歉請求寬恕，她已經與黃男無聯繫，希望精神慰撫金減低至10萬元。

法官認為，張女於審理時「自認」（承認簡女指控的內容），顯然兩人於2023年7月間，有搭乘高鐵至台北旅遊，於車上接吻且共宿北投溫泉發生性關係等行為，張女甚至在同年9月，傳訊息給黃男，「我不要什麼名份，因為認識了你，我心裡已經裝不下任何人了」、「我至少可以幫助你完成一個願望，為你生一個健康的兒子或女兒」、「或許，你可以讓我懷上一個孩子」，足以認定兩人顯然逾越一般男女正常社交的舉止分際。

不過，法官也強調，原配簡女索賠60萬元，但考量張女為碩士畢業，平均月收入4萬5000元，未婚且需扶養母親，且張女的身心狀況不佳，賠償的精神慰撫金以35萬元為適當，判決張女應賠償簡女35萬元，可上訴。

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