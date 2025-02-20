涉誆稱可疏通最高法院法官 司法黃牛詐325萬起訴

台北地檢署。（資料照）

2025/02/20 16:32

〔記者王定傳／台北報導〕台北市萬華區金多寶餐坊負責人黃燕華聯手好友盧達慶，向3位民眾自身或友人涉案判決有罪、亟欲尋求管道疏通，以避免入監服刑的民眾，誆稱認識最高法院法官「劉大哥」，可暫緩執行或將刑期降低、改判緩刑或易科罰金等，從3名被害者手中詐得325萬元，台北地檢署今日依詐欺罪嫌起訴黃、盧2人。

檢方調查，2人口中的最高法院法官「劉大哥」，是一名前劉姓書記官，因退休後常去金多寶餐坊消費無端捲入，遭受害人控告詐欺罪，檢方調查後將他處分不起訴。

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檢方調查，郭姓男子因涉及毒品案件被法院判處1年6月徒刑確定，他在2020年間透過一家車行老闆林男，結識盧男，尋求管道疏通，以避免入監服刑；盧隨即涉向郭佯稱，認識最高法院法官「劉大哥」，如願提供公關費55萬元，可換取暫緩執行或將刑期降低，導致被害者誤信交付55萬元款項給劉、盧2人。

事後，劉女為了安撫郭男，央請不知情的劉姓前書記官，撰寫刑事聲請暫緩執行狀後，遞狀向檢方聲請暫緩執行，但經檢方駁回後對郭發布通緝後，郭才發現受騙。

不僅如此，另1名陳姓男子因友人鄭姓男子涉犯詐欺罪，被台南高分院判刑5年6月，因此想要替友人找尋關說管道；黃、盧2人得知此事後，涉推由盧男向陳男誆稱，有朋友認識最高法院法官，如願提供540萬員工官費運作，可將鄭的刑期降低或改判緩刑，從陳男手中騙得200萬元得手，直到鄭的案件上訴駁回後，陳才發現受騙要求盧退款，盧只肯退85萬元。

檢方調查，黃、盧還涉向一名因重利罪被判刑7月確定、不想入監服刑的顏姓男子謊稱，朋友認識最高法院劉法官，可以將刑期變更為易科罰金，也能拿回保證金，但須支付140萬元的關說服務費，從顏男手中騙得70萬元，但2020年間，顏妻接獲法院沒入保證金裁定通知後，黃女為了安撫顏姓夫妻，央請不知情的劉姓前書記官以顏妻名義，狀寫刑事抗告狀、刑事陳報狀，直到顏被通緝緝獲後，發監執行，他與妻子才發現受騙，要求退款，但盧仍只肯還20萬元。

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