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    新光三越氣爆雙亡澳門夫妻今告別式 盧秀燕、吳昕陽昨赴靈堂致意

    新光三越營業本部副本部長謝英明指出，總經理吳昕陽在告別式前一天已赴澳門雙亡夫妻靈前致意。（記者蘇孟娟攝）

    新光三越營業本部副本部長謝英明指出，總經理吳昕陽在告別式前一天已赴澳門雙亡夫妻靈前致意。（記者蘇孟娟攝）

    2025/02/20 16:28

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越氣爆案釀重大傷亡，其中澳門遊客一家四代7口2死、5傷，家屬今幫在事件中罹難的夫妻舉辦告別式，現場未見市府及百貨官方代表出席，傳家屬低調婉拒官方致意，但據了解，包括台中市長盧秀燕及新光三越總經理吳昕陽在徵得家屬同意下，各已提前在昨日前往靈堂致意。

    來台觀光的澳門籍旅客1家四代7口，在台中新光三越氣爆事故中，第二代兩夫妻罹難，家屬今天上午在台中低調舉辦告別式，有澳門親友特別來台送別，現場未見台中市府官員及新光三越代表等人前往弔唁，傳出家屬低調婉謝所有官方致意。

    新光三越營業本部副本部長謝英明指出，事故發生後均有派專人持續陪伴並協助家屬需求，今日的告別式因家屬希望低調安靜辦理，在徵得家屬同意下，新光三越總經理吳昕陽昨日傍晚已提前到靈堂致意，今早告別式同仁也均有在場持續協助。

    台中市政府另指出，因家屬低調處理後事，昨日盧秀燕也在家屬同意下，已提前到靈堂致意，後續市府也會持續提供家屬相關協助。

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