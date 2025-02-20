情侶檔成立假幣商幫詐團洗錢近700萬 判刑3年半

李姓與馮姓情侶檔被控以成立假幣商替詐團洗錢。基隆地院認為2人犯3人以上共同詐欺取財罪，均判處3年6月徒刑。 （記者林嘉東攝）

2025/02/20 16:25

〔記者林嘉東／基隆報導〕李姓與馮姓情侶檔被控以成立幣商公司為幌，提供帳戶供詐團洗錢，還把匯入公司帳號共台幣699萬元贓款，全數購買泰達幣後，轉至詐團指定的電子錢包替詐團洗錢。基隆地院審理後，認定李男、馮女配合收受贓款，購買泰達幣後，轉入詐團掌控的電子錢包，製造真實場外交易假象，形成金流斷點規避警方查緝，依2人犯3人以上共同詐欺取財罪，均判處3年6月徒刑。

判決指出，李男與馮女為男女朋友，3年前加入詐欺集團後，2人以成立幣商公司為幌，將公司帳戶供詐團洗錢。李男、馮女被控將林姓等5名被害人、被詐團詐欺而匯入共699萬元贓款，提領後全數購買泰達幣，再轉入詐團指定的電子錢包。案經被害人報案警方循線逮到2人，檢方認定，李、馮2人替詐團掩飾、隱匿贓款流向，依2人涉犯3人以上共同詐欺取財罪起訴。

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法院審理時，李男、馮女否認替詐團洗錢，辯稱他們只是在網路上投放廣告當幣商，有人找他們交易就收錢，並轉入泰達幣至指定電子錢包，並不知道匯入的買幣款項是詐欺所得，他們只是想買賣泰達幣賺取價差，在不知情之下遭詐團利用。

不過法官認為，李男、馮女辯稱經營幣商，對泰達幣交易過程也有諸多不合理之處，唯一合乎經驗法則的解釋，即李、馮2人與本案詐欺集團合謀利用泰達幣交易的匿名性，由李、馮配合收受贓款購買泰達幣後，轉入該詐欺集團掌控的電子錢包，製造真實場外交易的假象，就詐欺而來的贓款，形成金流斷點規避查緝，李、馮2人犯3人以上共同詐欺取財罪，均判處3年6月徒刑。

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