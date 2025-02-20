日月潭纜車站賓士車火警 2名8旬乘客驚險逃出

南投日月潭纜車站發生賓士車火警，消防隊到場撬開引擎蓋射水灌救才控制火勢，所幸車上人員及時逃出未有傷亡。（南投縣消防局提供）

2025/02/20 16:11

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投日月潭纜車站今上午10點傳出賓士車火警，1輛坐有3名人員的賓士C系列轎車，在進入纜車站售票亭時，票亭警衛赫然發現車輛輪胎處冒煙，立即協助車上2名受驚嚇的80歲乘客逃生，開車的60歲駕駛也自行下車，隨後就以滅火器滅火，消防員到場則佈水線灌救，大約半小時才完全撲滅火勢。

南投縣消防局表示，上午約10點接獲日月潭纜車站有車輛火警，立即派出5輛消防車與1輛救護車到場馳援，當時是纜車站警衛發現入場的賓士車輪胎處冒煙，就趕緊疏散駕駛與乘客，並先行以滅火器灌救。

請繼續往下閱讀...

之後10點25分轄區消防分隊陸續抵達現場，雖當時賓士車已無火勢，但引擎室仍冒煙，消防員便先佈水線，並撬開車輛引擎蓋灌水降溫，大約半小時後完全撲滅火勢，所幸人員及時下車，未造成傷亡，該起火警不排除是引擎室或管線過熱釀禍，惟詳細起火原因仍待進一步調查。

南投日月潭纜車站發生賓士車火警，消防隊到場撬開引擎蓋射水灌救才控制火勢。（南投縣消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法