鬼門關前拉人！老翁路口倒地 有急救背景3路人協力救命

救護隊員接手中。（記者劉人瑋攝）

2025/02/20 15:55

〔記者劉人瑋／台東報導〕今天下午2時40分左右，1名69歲盧姓老翁騎車到一半突然倒在路口，所有路人大吃一驚，但附近住戶、旁邊騎士立即跳出3人協助急救，其中1人是義消，1人為醫院員工還攜帶血壓計，3人協力人工呼吸、CPR，救護車抵達時已恢復生命跡象。

突然倒地的盧姓老翁，本來騎車從中華路轉向桂林北路，想不到在交叉路口突然身體一傾倒地，其他路人見狀立即將他拉到路邊求救。

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其中，家住隔壁也目擊現場的張姓義消，立即跑出測量脈搏呼吸，其他2名騎士也下場支援，其中1人還帶著血壓計現場測量，並且開始口對口人工呼吸，原來該名騎士爲醫院員工，協助的3人皆受過救生訓練，不僅急救程序已熟捻，立即任務分配、進行急救，待救護車到場時，老翁已恢復生命跡象，交由救護隊員後續處置並送醫。

見到老翁上了救護車，3人也是一副「事了拂衣去」模樣，醫院員工因人工呼吸，留下漱口後才離開，但也十分低調。義消則表示，近期天氣變化大，突發急病已非少數、不得不防，今天能夠把人從鬼門關前拉回來，感覺實在太有成就感。

任務結束、漱口。（記者劉人瑋攝）

張姓義消表示，能夠幫忙把人救活實在感覺非常有成就感。（記者劉人瑋攝）

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