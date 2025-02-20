為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    鬼門關前拉人！老翁路口倒地 有急救背景3路人協力救命

    救護隊員接手中。（記者劉人瑋攝）

    救護隊員接手中。（記者劉人瑋攝）

    2025/02/20 15:55

    〔記者劉人瑋／台東報導〕今天下午2時40分左右，1名69歲盧姓老翁騎車到一半突然倒在路口，所有路人大吃一驚，但附近住戶、旁邊騎士立即跳出3人協助急救，其中1人是義消，1人為醫院員工還攜帶血壓計，3人協力人工呼吸、CPR，救護車抵達時已恢復生命跡象。

    突然倒地的盧姓老翁，本來騎車從中華路轉向桂林北路，想不到在交叉路口突然身體一傾倒地，其他路人見狀立即將他拉到路邊求救。

    其中，家住隔壁也目擊現場的張姓義消，立即跑出測量脈搏呼吸，其他2名騎士也下場支援，其中1人還帶著血壓計現場測量，並且開始口對口人工呼吸，原來該名騎士爲醫院員工，協助的3人皆受過救生訓練，不僅急救程序已熟捻，立即任務分配、進行急救，待救護車到場時，老翁已恢復生命跡象，交由救護隊員後續處置並送醫。

    見到老翁上了救護車，3人也是一副「事了拂衣去」模樣，醫院員工因人工呼吸，留下漱口後才離開，但也十分低調。義消則表示，近期天氣變化大，突發急病已非少數、不得不防，今天能夠把人從鬼門關前拉回來，感覺實在太有成就感。

    任務結束、漱口。（記者劉人瑋攝）

    任務結束、漱口。（記者劉人瑋攝）

    張姓義消表示，能夠幫忙把人救活實在感覺非常有成就感。（記者劉人瑋攝）

    張姓義消表示，能夠幫忙把人救活實在感覺非常有成就感。（記者劉人瑋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播