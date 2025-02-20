騎車等紅燈飛來20萬支票 父不心動帶兒送交派出所成最好身教

台中雷姓男子在路上拾獲20萬元支票不心動，載著小孩送到派出所，做了最好的身教。（記者陳建志翻攝）

2025/02/20 15:37

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名雷姓男子，近日騎機車經過大里區益民路和東榮路口時停等紅燈，忽然有1張紙朝他吹來貼在安全帽上，拿下來一看竟是一張金額為新台幣20萬的有效支票，雷男不心動，心想失主一定很著急，趕緊騎車載著兒子將支票送到警局，做了最好身教，經員警聯繫，順利找到王姓失主來領回，開心打電話感謝雷男拾金不昧。

這名雷姓男子，近日騎機車載著小孩，拿著1張20萬元的支票前往霧峰分局十九甲派出所，表示騎機車經過大里益民路和東榮路口時撿到的，值班員警廖瑞廷受理後，發現支票上有台中市大里區農會發行字樣，於是聯繫大里區農會，請他們協助透過票號，看是否能找到失主。

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所幸皇天不負苦心人，大里農會清查後，順利找到支票的主人，隨即撥電話給派出所，並稱已找到王姓失主，並將聯繫方式給了廖員，廖員得知後馬上聯繫王姓失主，並確認掉落地點。

王姓失主接獲通知後立即趕到派出所，表示支票已經不見好幾天，這20萬元原本是要給下游廠商的貨款，但不幸在路上遺失，想不到還能幸運失而復得，立刻向派出所借電話撥給拾獲的雷姓男子，感謝他的拾金不昧。

霧峰分局長廖誌銘提醒民眾，自身財物切記妥善保管，民眾於路上若有拾獲物品，應交付至鄰近派出所處理，切勿隨意將遺失物占為己有，以免涉犯侵占遺失物罪而遭送辦。

王姓男子要給下游廠商的20萬元支票遺失，所幸雷姓男子拾金不昧，讓支票順利找回來。（記者陳建志翻攝）

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