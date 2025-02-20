17歲鮮肉愛上「小姐姐」被拍「露鳥照」 家人怒提告結局出爐

一對小情侶相互拍攝，已成年的女方被以網路使未滿18歲之青少年拍攝性影像提告，法院判處1年8月徒刑。（情境照）

2025/02/20 15:53

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣家住永靖鄉現年17歲的乙男，愛上大他1歲，家住福興鄉的甲女，原本感情如膠似漆，姐姐還會經常指導弟弟「做愛做的事」，豈料去年2人因細故鬧翻，弟弟的家人得知兩人關係非比尋常，一氣之下指控姐姐「隔空」拍弟弟洗澡露鳥鳥。姐姐到案後說「弟弟也拍我洗澡」。該案經彰化地方法院審理終結，法官認為，甲女以網路使未滿18歲之青少年拍攝性影像，判處1年8月徒刑，考量2人當時為情侶關係，且已達成和解，因此給予緩刑2年。

檢方的起訴書指出，甲女與乙男經常用FACE TIME視訊聊天，共有3次女方趁男方正在玩手機之際，要求對方拍自己的鳥鳥給她看看，當時乙男並不知自己被錄影下來，檢方認為，乙男因不知對方在偷拍，無法表達反對之意，此已形同被迫遭偷拍，顯然違反乙男本人的意願，因此被告的行為已構成兒童及少年性剝削防制條例第36條。

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甲女說，拍裸照是乙男先開始，他以為是開玩笑，因為平常兩人就會拍私密影像互傳，「我並不覺得違反乙男意願」。

乙男更爆料，「我們是情投意合」，姐姐沒有用強暴脅迫逼他，在此案發生之前，他們兩人就發生性行為，當時他也有用手機拍攝2人嘿咻，「當時姐姐也知道我有用手機拍攝」。

法官表示，因為案發時兩人是情侶，雙方把拍攝對方私密處當作趣事看待，就算乙男知道甲女在偷拍，也不會出言阻止，此沒有「違反本人意願」。被告犯罪動機係屬情侶間的嬉鬧，也沒有拿去做網路散佈。審酌被告犯後有悔悟之心，且雙方已達成和解，因此判處1年8月徒刑，緩刑2年。

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