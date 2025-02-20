防被當詐騙肥羊 竹縣警聯手地政簽MOU反詐

新竹縣政府警察局今（20）日結合縣府地政處，在竹北地政事務所與新竹縣地政士公會代表共同簽署「反詐合作備忘錄」，象徵地政機關及地政士正式加入「打詐竹縣隊」。（圖由竹縣警局提供）

2025/02/20 15:24

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府警察局分析今年1月份「打詐儀錶板」統計數據，假投資詐騙的財損金額最高；為有效防止民眾的房屋及土地等不動產遭詐騙的案件發生，縣警局今（20）日結合縣府地政處，在竹北地政事務所與新竹縣地政士公會代表共同簽署「反詐合作備忘錄」，象徵地政機關及地政士正式加入「打詐竹縣隊」。

竹縣警局表示，鑒於近期民眾以不動產設定抵押借款遭詐騙案類日益增加，不法分子運用網路或LINE群組等社群軟體，以投資為名實施詐騙，誘使被害人現金詐光後，再將房屋或土地設定抵押權，同時進行預告登記或信託登記，隨後再取得該不動產所有權，藉此非法侵占被害人財產，造成財產重大損失。

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警察局長宣介慈、地政處長古瓊漢、地政士公會理事長陳又嘉今天共同簽署「反詐合作備忘錄」，希望建構更有效的資訊互通與預警機制，對於疑似高風險不動產抵押權設定案件，由地政單位適時察覺，並主動通報員警到場協助聯繫不動產所有權人及家屬進行關懷與查證，確認抵押行為的正確性，及早發現異常情事，藉此降低民眾遭詐機率，成為防詐第一道防線，保障民眾財產安全。

竹縣警局公布，1月「打詐儀錶板」共受理361件，前3名為「假投資」、「假網拍」及「解除分期付款」，進一步分析受騙被害人職業為「家管及退休者」，雖只占整體被害人數的6.91%，但受騙金額1億249萬餘元卻占整體財損數的27.66%，比從事工業及服務業的財損比率還高，因此，將落實運用「分齡、分眾」及公私協力管道，將目標聚焦在「假投資」及「不動產」反詐宣導面向。

另統計今年以來，竹縣警局共查獲詐欺集團6件、緝獲犯嫌51人、查扣不法利得3297萬餘元；攔阻詐騙15件、攔阻金額達7697萬餘元。

地政處長古瓊漢表示，藉此活動同時推廣「地籍異動即時通」服務內容，現場提供民眾免費申辦及教學服務。「地籍異動即時通」聚焦常見的產權移轉情形，包含買賣、拍賣、贈與、查封及設定抵押等，民眾只要完成申請，未來產權若有變動時，地政機關就會第一時間以簡訊或電子郵件通知當事人，遇到異常過戶情形就能及時防範與阻止。

警察局長宣介慈呼籲，詐騙集團常利用高獲利、低風險的名義吸引民眾投資，不動產詐騙最常見的手法，包含營造投資獲利假象，誘騙民眾進而抵押房產借款，或是以假檢警方式要求被害人遵從指示辦理保險借貸、房屋抵押借貸等配合案件偵辦，切勿輕信來路不明的投資機會，並確實查證對方身分，避免落入金錢陷阱。遇到可疑詐騙，請撥打「165反詐騙專線」或「110報案電話」查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

新竹縣政府警察局局長宣介慈（左起三人）、地政處處長古瓊漢、地政士公會理事長陳又嘉今天共同簽署「反詐合作備忘錄」，希望建構更有效的資訊互通與預警機制。（圖由竹縣警局提供）

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