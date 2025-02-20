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    假警察約性交易卻硬上17歲少女還拍性交影像 高院判刑8年

    羅姓超商店長上包養網站認識17歲女高中生，並誘以5萬元約定性交易，但雙方進入摩鐵後，羅卻拿出變造的警察證，偽裝成警察要辦案，逼少女簽下同意書後，再硬上少女2次，還將性侵過程拍下。（資料照）

    羅姓超商店長上包養網站認識17歲女高中生，並誘以5萬元約定性交易，但雙方進入摩鐵後，羅卻拿出變造的警察證，偽裝成警察要辦案，逼少女簽下同意書後，再硬上少女2次，還將性侵過程拍下。（資料照）

    2025/02/20 15:31

    〔記者楊國文／台北報導〕羅姓超商店長上包養網站認識17歲女高中生，並誘以5萬元約定性交易，但雙方進入摩鐵後，羅卻拿出變造的警察證，偽裝成警察要辦案，逼少女簽下同意書後，再硬上少女2次，還趁少女遭性侵閉眼忍耐時，將性侵過程拍下，一審重判9年徒刑；上訴後，高等法院考量羅男已和被害少女達成和解，並給付部份賠償，今改判8年徒刑。可上訴。

    判決指出，羅男和被害少女連繫後，獲悉她是17歲的女高中生後，佯以5萬元價碼和她約定進行性交易。

    去年2月間，羅男事先從網站上洽得不詳人士可提供製造假證件服務，由他提供自己證件照後，做成假警察證。同月27日，羅男已擬妥以假警察身份壓制少女犯案，並在外套內穿著自製的警察便衣，並攜帶警棍、手銬、密錄器等物，與少女見面，並騎車戴少女到汽車旅館。

    進房後，羅先假意聊天，得知少女果然涉世未深，立刻脫掉外套，露出警察便衣，並持假警察證偽裝成警察，拿出錄音筆錄製談話過程，假裝要偵辦少女進行性交易案，要她在「交出1萬5000元」、「送派出所」或「發生性關係」中3選1。

    少女受驚，請求羅讓她回家拿錢遭拒，又因為害怕被送到派出所法辦，只好先將學生證交給羅拍攝，及簽署「保證雙方意願契約同意書」，被迫與羅發生性行為。性侵過程中，羅趁少女閉眼不願觀看機會，拿出手機拍攝2人性交畫面，2度性侵得逞。事後，羅又不斷威脅、騷擾少女，少女不堪其擾，向老師求助，經學校通報，警方拘提、搜票羅的住處，查扣警便帽、警棍、合意性交契約書等證物。檢方偵查後將羅起訴。

    士林地院審理認為，羅假扮警察犯案性侵，使少女身心受創，又自承曾經假扮警察進行4、5次性交易，可見素行不佳，依「違反本人意願使少年拍攝性影像」等罪，重判9年徒刑。

    全案上訴高等法院審理後，羅仍坦承犯行，並與少女達成和解，並已支付部份賠償，今改判8年徒刑。

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