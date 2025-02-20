網美乘客遺失錢包航警追贓 UBER駕駛送辦

UBER司機侵占財物、證件及住家鑰匙，所幸航警局循線追查讓乘客失而復得。（航警局提供）

2025/02/20 15:13

〔記者姚介修/桃園機場報導〕UBER司機侵占財物、證件及住家鑰匙，所幸航警局循線追查，讓失主也是網美的乘客錢包失而復，並將UBER駕駛陳姓嫌犯依侵佔遺失物罪嫌移送偵辦。

被害人張姓女網美於113年9月28日晚間自家中（台北市大安區）搭乘UBER多元化計程車於台北市信義區光復南路下車，隨後發現錢包遺失。未料，第2天（29日）接獲桃園國際機場二航廈拾得物招領中心通知，錢包遭信實公司清潔人員於第二航廈P4停車場垃圾桶內拾獲；張女到機場領回錢包時，卻發現錢包內之現金、外幣、身分證及住家鑰匙等物品都已經不在，於是向航警局報案。

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航空警察局刑警大隊獲案後，隨即通知證人信實清潔公司人員釐清案情，復分析比對該時段所有進出停車場車輛人員，查到張女搭乘之UBER車輛曾於當天9月28日晚間進入桃園機場二航廈P4停車場，經過員警幾天的比對及過濾，而不捨耗時數日過濾，最後發現陳姓嫌犯丟棄錢包之關鍵影像。

通知陳嫌到案後，剛開始他矢口否認犯行，經偵辦員警突破心防後，最後坦承不諱因一時貪念才侵占被害人張女所遺留皮包內之財物，也承認將錢包丟棄於桃園機場二航廈P4停車場內之垃圾桶內。航警局也呼籲搭乘交通工具時，下車時務必檢查個人隨財物，航警局隨後依刑法第337條侵占遺失物罪，將陳嫌移桃園地方檢察署偵辦。

UBER司機侵占財物、證件及住家鑰匙，所幸航警局循線追查讓乘客失而復得。（記者姚介修攝）

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