男遭買兇刺臀兩刀濺血 警懷疑中古車生意糾紛肇禍

警方起獲黃嫌作案時所穿衣服。（記者劉慶侯翻攝）

2025/02/20 15:06

〔記者劉慶侯／台北報導〕在中古車行工作的56歲鄒姓男子，農曆過年前返回北市士林住處，被埋伏在外的黃姓男子持刀攻擊、追殺，鄒男臀部被刺兩刀濺血。警方拘提黃男到案，發現幕後有人以10萬元為代價教唆，檢方現依傷害罪聲押獲准，並追查幕後買兇者。

警方初步調查，雙方並無任何既往恩怨，警方不排除從事中古生意的鄒與人有生意糾紛肇禍，警詢後依傷害罪嫌移送士林地檢署，並建請聲押。檢方聲押獲准。

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鄒男是1月24日晚上10時左右，返回中山北路七段的住處社區時，突然外不明人士持刀攻擊，臀部接連被刺2刀，直到他倉惶逃進家裡才躲過追殺，刀手這才逃逸。

轄管士林分局警方獲報，研判刀手教訓意味濃厚，立即組成專案小組，透過監視器追蹤，發現犯嫌曾在鄒男住處外埋伏許久，即使鄒男受傷後逃進住家，犯嫌還翻過鄒男社區大門，闖入持續追殺，

警方根據監視畫面追蹤兇嫌行動軌跡，3小時內便成功鎖定23歲有傷害前科的黃男行蹤，25日凌晨1時許至他萬華區住處逮人，並查獲犯案所穿衣褲。

黃嫌警詢中坦承犯行，但作案動機則是交待不清，僅供稱是受人委託行刺，在通訊軟體上跟「雇主」聯絡，完事後將可拿到10萬元酬勞，但通訊軟體Telegram對話已刪除。

黃男作案後還翻牆追入被害者社區內。（記者劉慶侯翻攝）

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