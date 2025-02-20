男子替詐團蒐購帳號害2人損失400萬 判執行1年10月徒刑

陳姓男子替詐欺集團收購人頭帳戶洗錢，害2人損失400萬元，被基院判處1年10月徒刑。（記者林嘉東攝）

2025/02/20 14:58

〔記者林嘉東／台北報導〕陳姓男子被控以台幣85萬元價格，分別向蔡姓男子等4人收購帳戶，讓詐團拿這4個人頭帳號，接連詐騙2名被害人共400萬元；基隆地院近日審結，依陳男犯洗錢防制法洗錢罪，合併判處應執行1年10月徒刑。

判決書指出，陳男2年前以暱稱「天邊雲」，加入至今未落網的詐欺集團，擔任收簿手，負責蒐購人頭帳戶助詐團洗錢，先後在雲林縣、台北市等地以合計85萬元價格，向蔡男等4人收購人頭帳戶。詐團取得蔡男等4個人頭帳戶後，將誤信投資股票可以獲得高額報酬的2名被害人共400萬元，匯入蔡男的人頭帳戶，再層層轉帳洗錢得手。案經警方循線查獲，將陳男依詐欺取財罪嫌，移送基隆地檢署偵查後起訴。

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法院審理時，陳男坦承入監前，替詐團收購帳號，沒賺到多少就被抓了，法官認為，陳擔任詐團收簿手，向蔡4人蒐購帳戶，助詐團人頭帳戶洗錢，依陳男犯洗錢防制法洗錢罪共2罪，分別處1年3月、與1年5月不等徒刑，合併應執行1年10月徒刑，可上訴。

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