「愛人在哪兒？愛你八輩子」 中校營長與人妻互表愛意判賠20萬

台中地方法院認為，李姓中校與人妻互傳訊息，包括「好孤單，我的愛人在哪兒啊」、「我要愛你八輩子」，顯示雙方互表愛意，判決李姓中校應賠償人夫20萬元。（示意圖）

2025/02/20 14:49

〔記者張瑞楨／台中報導〕後備指揮部李姓中校營長，被廖姓男子指控，與他的妻子有婚外情，兩人感情生變後，李姓中校甚至威脅人妻玉石倶焚，應賠償100萬元，李姓中校則答辯說，是人妻單方面糾纏騷擾他，台中地方法院審理時卻認為，李姓中校竟傳LINE訊息給人妻，「情人節的晚上，好孤單，我的愛人在哪兒啊」、「老婆早」，人妻也回傳「我要愛你八輩子」，顯示雙方互表愛意，有逾越普通朋友的往來，判決李姓中校應賠償人夫廖男20萬元。

判決書指出，廖姓人夫向台中地院提起民事損害賠償之訴，他表示，自己發現妻子有異狀，經詢問緣由後，妻子坦承與李姓中校營長婚外情，已交往數年，2人每月見面數次，每次見面均會至汽車旅館發生性行為，若以侵權行為時效2年計算，兩人性行為次數應已超過50次，李姓中校與人妻每日問候彼此，甚以老公、老婆相稱，之後李姓中校與人妻感情不睦，李姓中校甚至威脅人妻玉石倶焚，要毀壞人妻的家庭，他曾向李姓中校任職的國防部全民防衛動員署後備指揮部陳情檢舉，該指揮部也懲處李姓中校，廖男聲明李姓中校應賠償100萬元。

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李姓中校則答辯說，他與人妻沒有不正當交往、也沒有逾越一般男女交往分際，更無性行為，他與人妻曾是碩士班同學，雙方LINE對話也都是聊日常瑣事，人妻是單方面糾纏、騷擾他，不足證明他與人妻有染，至於後備指揮部的函覆資料，是他時任軍官中校營長主管，廖男於2023年向軍方檢舉陳情，揚言軍方如不處理，將訴諸媒體造成軍方困擾，軍方遂處分他，軍方的函覆資料仍無法證明他與人妻有染，聲明廖男之訴駁回。

台中地方法院審理時認為，李姓中校（已於去年2024年退伍）於2023年6月6月26日、7月3日、8月1日，於台中市、屏東縣間往返，有載具消費紀錄、ETC路線紀錄可證實，他也承認同年7月3日、8月1日分別開車，從台中市出發到屏東縣潮州火車站搭載人妻，兩人單獨於7月3日到高雄的餐廳用餐、8月1日到屏東圖書館攝影，足以認定李姓中校與人妻單獨出遊。

另外，李姓中校用LINE傳送訊息「情人節的晚上，好孤單，我的愛人在哪兒啊」、「老婆早」、「超愛你」、「妳沒揪咪」，女方則回應「老公休息了沒有啊」、「老公晚安」、「但至少你對我也是要有責任，這些年我也死心踏地的跟著你、愛你」、「我要愛你八輩子」，顯示兩人常於訊息中互相表達愛意等情。

法官強調，雙方以「老婆」、「老公」互稱，多次單獨出遊，以LINE通訊軟體表達愛意， 足以認定雙方互動已逾越普通朋友社交往來，不是一般社會通念所能容忍，判決應給付廖男20萬元，可上訴。

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