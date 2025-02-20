再傳冒名網紅詐騙270萬 髮姐車手還是通緝犯被逮歸案

再傳冒名理財網紅詐騙，新北市周姓男子遭冒名網紅柴鼠兄弟詐騙投資，損失270萬元，海山警分局獲報，趁面交時逮獲被通緝的陳姓女車手、林姓監控車手，依法送辦，續追上遊集團；圖為查獲陳女（右1）。（記者吳仁捷翻攝）

2025/02/20 14:52

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋區周姓男子誤信冒名理財網紅「柴鼠兄弟」的詐團，先後匯款20次、1次面交，交出270萬元積蓄，但要從千萬元獲利中出金，竟被要求要先儲值200萬元，他驚覺詐騙報案，海山警分局獲報，配合被害人面交，逮獲面交的陳姓女車手及林姓監控車手，陳女曾是美髮師，但因涉詐判刑，未入監被通緝，警方查扣相關證物，續追詐團上游。

海山警分局情人節當天獲報，57歲周姓男子去年底，瀏覽到假冒的網紅柴鼠兄弟粉絲專頁，指稱可以投資高獲利，依對方指示下載投資股票應用程式，2個月內陸續匯款、面交，損失積蓄達270萬元；警方循線於19日，趁周男與詐團車手在板橋莊敬路一處超商內面交時，查獲30歲陳姓女車手、29歲林姓監控車手，其中陳女曾是髮姐，因涉及3案，其中一案待執行，未到案被通緝，警方全案依違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例、毒品危害防治條例及刑法詐欺罪嫌移送偵辦，並將陳女押解歸案。

請繼續往下閱讀...

警方透露，周男在詐團偽造的投資平台APP中，發現獲利千萬元，但他想借款800萬元，理財專員要求加碼200萬元當保證金，還不能先從電子錢包預扣，周男驚覺自己跟去年底一對母女遭假冒理財網紅「柴鼠兄弟」詐騙1200萬元的狀況接近，連忙報案。

員警了解案情，指導被害人周男與理財專員周旋，約定18日在板橋區莊敬路面交現金200萬元，埋伏幹員當場查獲面交車手陳女，更在路口逮獲監控車手林男。

海山分局長林國民表示，詐團常使用「高獲利低風險」、「穩賺不賠」等話術，吹噓不合理獲利，讓民眾心動加入群組、社團後，透過各種話術引誘民眾，逐步掉入詐騙集團設下的投資陷阱；呼籲民眾切勿隨意加入各種投資群組或社團，應循正常的投資管道；如接獲疑似詐騙電話，可隨時撥打165反詐騙專線諮詢，或至附近派出所求助警方協助，避免受騙上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

再傳冒名理財網紅詐騙，新北市周姓男子遭冒名網紅柴鼠兄弟詐騙投資，損失270萬元，海山警分局獲報，趁面交時逮獲被通緝的陳姓女車手、林姓監控車手，依法送辦，續追上遊集團；圖為查獲陳女，查扣證件、兩百萬元贓款。（記者吳仁捷翻攝）

再傳冒名理財網紅詐騙，新北市周姓男子遭冒名網紅柴鼠兄弟詐騙投資，損失270萬元，海山警分局獲報，趁面交時逮獲被通緝的陳姓女車手、林姓監控車手，依法送辦，續追上遊集團；圖為查獲監控車手。（記者吳仁捷翻攝

再傳冒名理財網紅詐騙，新北市周姓男子遭冒名網紅柴鼠兄弟詐騙投資，損失270萬元，海山警分局獲報，趁面交時逮獲被通緝的陳姓女車手、林姓監控車手，依法送辦，續追上遊集團；圖為查獲監控車手。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法