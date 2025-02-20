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    台南永康賓士男迴轉逆向 酒測值超標近4倍

    台南永康58歲賓士男19日凌晨在永大路2段迴轉逆向，酒測值超標近4倍。（記者劉婉君翻攝）

    台南永康58歲賓士男19日凌晨在永大路2段迴轉逆向，酒測值超標近4倍。（記者劉婉君翻攝）

    2025/02/20 14:26

    〔記者劉婉君／台南報導〕58歲紀姓男子昨（19）日清晨5時許駕駛賓士休旅車，於台南市永康區永大路2段迴轉欲逆向行駛，被恰好巡邏經過的員警當場目擊攔下，酒測值超過法定標準0.25亳克的將近4倍，還直說「我要回家」，警方將其依違反刑法公共危險罪移送台南地方檢察署偵辦。

    永康警分局永康派出所警員林昀翰、藍心辰，19日凌晨在永康區永大路2段沿線巡邏途中，赫然發現由紀男駕駛的白色賓士休旅車，自路邊直接一個大迴轉，在主要道路上逆向，當時該路段有其他車輛，嚇壞其他用路人，1輛行駛在內側車道的車，更與紀男的白色賓士車頭對車頭相望，幸好雙方均趕緊停下車，民眾驚呼「還好未發生事故」。

    2名員警立即將紀男攔停，並發現紀男身上散發濃濃的酒氣，經實施酒測後，酒測值超過法定標準將近4倍。

    永康警分局分局長顏勤峰表示，永康分局今年迄今已取締酒後駕車64件，酒駕事故防制方面，酒駕交通事故發生15案，相較去年同期下降3案，警方將持續嚴格執行取締酒後駕車勤務，也呼籲駕駛人勿貪杯心存僥倖，謹記飲酒前指定駕駛，飲酒後不碰車輛，善加利用代駕或計程車，共同維護用路安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    台南永康58歲賓士男19日凌晨在永大路2段迴轉逆向，酒測值超標近4倍。（記者劉婉君翻攝）

    台南永康58歲賓士男19日凌晨在永大路2段迴轉逆向，酒測值超標近4倍。（記者劉婉君翻攝）

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