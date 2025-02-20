中市稽查百貨商場公安Day6 家樂福青海店及中清店開罰6-30萬

中市稽查百貨商場公安Day6，查檢餐廳廚房燃氣設備等安全。（圖：市府提供）

2025/02/20 14:22

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越日前氣爆釀重大傷亡，因業者未申報裝修，台中市政府亡羊補牢展開大型百貨商場公安稽查，稽查第6天，稽查6業者又查出缺失，台中市都發局指出，在家樂福青海店及中清店等2處場所，各查有「餐廳廚房防火區劃」缺失，涉及建築法違規部分將依法處6萬元以上30萬元以下罰鍰，另涉及各稽查單位權管部分，將由各單位依規另案裁處。

都發局會同各單位稽查迪卡儂北屯店、愛買水湳店、家樂福青海店、家樂福中清店、家樂福西屯店及家樂福沙鹿店等6家商場，此次聯合稽查以附設美食街的「燃氣設備」、「餐廳廚房防火區劃」、「瓦斯偵測器」、「增設瓦斯管線」等項目為稽查重點，並請各機關本於權責詳細檢查，以維護百貨商場安全。

請繼續往下閱讀...

都發局指出，包括迪卡儂北屯店、愛買水湳店、家樂福沙鹿店及家樂福西屯店等4處場所尚符合規定，但家樂福青海店、家樂福中清店等2處場所有「餐廳廚房防火區劃」缺失，已先針對涉及建築法違規部分，依法處6萬元以上30萬元以下罰鍰，另涉及各稽查單位權管部分，將由各單位依規另案裁處，並由經發局及瓦斯公司於現場加強督導業者增設瓦斯偵測器等預警安全設備，以維公共安全。

都發局指出，台中市列管39處大型百貨商場大型量販店（含新光三越台中店），目前已稽查33家，後續將針對尚未稽查的5家大型商場持續聯合稽查，預計將於2月21日前完成稽查作業，以期早期發現各項公安問題，確保民眾安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法