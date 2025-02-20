母女雙載遭路邊床墊壓傷「犁田」 幸未遭二次車禍

新北市蘆洲區王姓婦人（倒地者）騎車載女兒途中，突遭倒下的床墊壓傷摔車，王女（倒地者）痛得無法爬起，母女隨後都送醫；警方朝向過失傷害偵辦，並對棄置屋主開罰。（記者吳仁捷翻攝）

2025/02/20 14:15

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市王姓女子18日騎機車搭載7歲女兒途經蘆洲市區，一片豎立路邊床墊突然倒下，波及行駛中的王婦與幼女，造成兩人摔車「犁田」，王婦母女多處挫傷，痛得久久無法爬起，熱心路人連忙上前防護、報案；王婦經休養，今天出面還原車禍險況，感謝善士防護倒地的母女，未遭二次車禍輾壓，加劇傷勢，但對突遭橫禍，仍餘悸猶存。

蘆洲警分局調查，44歲王婦18日下午4時許，騎機車搭載下課7歲女兒返家，途經民族路426巷一處民宅前，突遭一片倒下床墊壓傷，造成母女都摔車倒地，當時王婦母女痛得哀叫，路人見狀，連忙上前關切，通報里長報案。

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警方到場，先將母女送醫，初步了解為52歲簡姓女子裝潢房屋，委託裝修行將床墊等廢棄家具搬到路旁等待清運，未料廢棄家具過重傾倒，導致最外側的床墊向行車方向倒下，壓傷剛好經過的王婦。

王婦與女兒事後送醫，雙腳、全身多處擦傷，沒有酒精反應，朝向過失傷害方向偵辦；至於路邊堆置廢棄物，警方依違反道路交通管理處罰條例第82條第1項，在道路堆積、置放足以妨礙交通之物，最高處罰2400元，一併通知違規當事人到案說明，依法處置。

新北市蘆洲區王姓婦人騎車載女兒途中，突遭倒下的床墊壓傷摔車。（記者吳仁捷翻攝）

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