2歲男童靠1瓶奶撐1天昏迷送醫 新北社會局提告惡劣家長

男童父親吳男被警方依法送辦。（記者徐聖倫攝）

2025/02/20 14:32

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市土城虐童案，經警方20日偵訊2歲男童的父母，家長已鬆口承認動手「管教」小孩，社會局家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺說，社會局已為童安排緊急安置，並對家長提出獨立告訴，維護兒童權益。

社會局表示，未成年子女的權益應由法定代理人、即當事人家長代表及提出告訴，但本案法定代理人涉及兒虐，不可能提告，所以由主管機關社會局依權責提出「獨立告訴」。

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據了解，男童的父母吳男與陳女去年結婚，兩人一起撫養男童，男童送醫診治時，身上遍布傷痕，目前昏迷指數只剩5，仍在加護病房觀察中，根據家長的說法，18日上午7點吳男、陳女出門上班前，幫孩子泡了瓶牛奶，隨便丟著讓孩子自己拿來喝，2人就出門了，當天返家就發現孩子已經昏迷。

警方偵查時，吳男和陳女的說詞避重就輕，僅表示男童身上的傷痕是多次小孩不聽話時，用衣架或徒手「管教」造成，孩子四肢上的菸疤，吳男則辯稱是他在吸菸時，孩子不乖自己趁他不注意拿正在燃燒的香菸來玩，不小心自己燙傷的，警方已依妨害幼童發育、重傷害、違反兒少法、違反家暴法等多項罪嫌，將2人移送法辦，社會局目前已為男童安排緊急安置，並對家長提出告訴。

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