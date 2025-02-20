刑事局今年首波掃蕩喪屍煙彈 查獲39件54人阻近900萬元3415顆

刑事局執行今年首波掃蕩「喪屍煙彈」行動，查獲39件54人，查扣煙彈333顆、毒煙油4.6公斤與各式毒品。（記者邱俊福翻攝）

2025/02/20 13:20

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局為阻止以醫療用麻醉劑依托咪酯遭濫用製成「喪屍煙彈」毒品，在市面流竄，頻頻造成交通事故，今年執行首波「全國同步查緝依托咪酯專案」行動，為期一個月，共查獲依托咪酯類毒品案39件、54人，喪屍煙彈分裝場16座，查扣喪屍煙彈333顆、毒煙油4.6公斤，估計相當於阻止市值近900萬元的3415顆喪屍煙彈流入黑市。

刑事局表示，「喪屍煙彈」有別於傳統毒品自己傷身的既定印象，長期濫用可能因毒駕導致他人傷亡，可謂路上的潛伏炸彈、隱形的道路殺手，因此從上月13日至本月14日，全國執行專案查緝行動，經分析逮捕的54人中，有16人約3成，經查在被查獲前皆有駕車肇事紀錄，顯示對避免毒駕造成國人傷亡，具有正面積極的治安意義。

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破獲的案件中，刑事局偵二大隊第一隊上月13日前往屏東高樹鄉查獲一處分裝場，當要逮捕33歲蔡姓男子時，蔡男突然持辣椒水攻擊執法員警，員警見狀，對空鳴槍嚇阻後，一擁而上成功壓制，查扣依托咪酯煙彈9個、罐裝依托咪酯煙油2瓶，以及安非他命、消甲西泮（一粒眠）、分裝工具與改造手槍、空氣槍、改槍工具一批。

另本月14日也於花蓮縣花蓮市破獲一處透天厝分裝場，逮捕一對呂姓、許姓毒鴛鴦與車姓、林姓男子等4人，查扣逾1公斤的依托咪酯，以及海洛因、安非他命、大麻煙草與依托咪酯空煙艙、大批化學原料等贓證物。

刑事局中部打擊犯罪中心第四隊則在本月12日於台中市破獲王姓男子設置的分裝場，經查王嫌取得依托咪酯成分煙油後，在住處添加各式水果口味煙油，再分裝填充至電子煙彈，除自行施用，並提供給友人，共查扣依托咪酯煙彈成品88顆，以及毒品梅錠、哈密瓜味梅錠、葡萄味梅錠、毒咖啡包等大批贓證物。

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