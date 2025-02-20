懷疑女兒遭性侵輕生 男動私刑毆人致死判刑7年7月定讞

法院依傷害致死罪將林男判5年10月徒刑、依私刑拘禁罪判1年9月徒刑定讞。示意圖。（資料照）

2025/02/20 13:04

〔記者張文川／台北報導〕台中市林姓男子的女兒於2017年輕生身亡，他懷疑女兒是遭王姓、莊姓2男下藥迷昏性侵，還拍攝不雅影片威脅，才會想不開，他未報警，反而著手計畫動私刑，2019年夥同3名朋友將王男、莊男私行囚禁毆打逼供，王男被打得全身126處傷痕慘死，莊男也是傷痕累累；法院最終依傷害致死罪將林男判5年10月徒刑、依私刑拘禁罪判1年9月徒刑定讞。

一審台中地院依傷害致死、私行拘禁罪，重判林男12年4月徒刑；台中高分院二審認為他自首且已賠償224萬元，依傷害致死罪判刑5年9月、私行拘禁罪判1年9月，合併應執行6年10月徒刑；最高法院將私行拘禁罪判決定讞，但將傷害致死罪撤銷發回更審；更一審將傷害致死罪改判5年10月，獲最高法院認可而定讞，將由台中高分院另訂2罪合併應執行刑。

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同夥曾男一審判處10年8月、蔡男判刑8年6月，二審曾男獲改判5年2月、蔡男4年2月，未遭撤銷而以二審的判決確定。

判決書指出，林男懷疑亡女生前被王男等人性侵害並拍影片威脅，他找好友33歲曾男、34歲蔡男和一不詳男子幫忙，於2019年7月28日於台中市汽車旅館找到王男，加以拘禁逼供，王男推稱可能是莊男所為，林男放了王男；隔月8至再假藉唱歌為由約莊男與胞弟出來，挾持莊男去與王男對質，逼問女兒遭性侵影片的下落，王、莊互相推諉，眾人分持熱熔膠條、棍棒與電擊毆打2男，王男被打得遍體麟傷，引發橫紋肌溶解症致死，莊男多處受傷但撿回一命。

一審台中地院認為林男基於義憤、氣憤，可援用刑法「顯可憫恕」減輕其刑，但也認為其下手之重，且又無證據能證明王、莊性侵其女，且3男未與死者家屬和解，未見真誠悔意，依傷害致死、私行拘禁罪，合併判處林男徒刑12年4月，曾男10年8月，蔡男8年6月。

二審時台中高分院認為符合自首，且3人已共同賠償2被害人各224萬、200萬元，林男未尋求公權力調查，卻以私力救濟，危害社會治安，但基於親情尚有可值同情之處，減刑改判林6年10月，曾男5年2月，蔡男4年2月。

最高法院撤銷傷害致死罪部分，私行拘禁罪部分定讞。台中高更一審認為，林男出於懷疑愛女遭性侵並拍攝影片，不思合法手段解決紛爭而犯案，經縝密預謀計畫及分工，過程中痛下重手欺凌致死，審酌達成和解賠償，依傷害致死罪判5年10月徒刑。

最高法院認為更一審判決沒有違誤，量刑亦屬妥適，未逾裁量權，駁回上訴定讞。

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