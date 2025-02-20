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    惡質！彰化里長毆妻致死 監視器錄到「一路打還踹」家屬淚流不止

    彰化某里長毆妻致死案，打老婆全程都被監視器錄個一清二楚。（民眾提供）

    彰化某里長毆妻致死案，打老婆全程都被監視器錄個一清二楚。（民眾提供）

    2025/02/20 12:58

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化某里長毆妻致死案，女方家屬今天還原事發現場，監視器畫面清楚錄下里長走到社區廚房，一到場就開始動手打老婆，一路出拳猛打，老婆都癱軟坐在椅子上，里長就用腳踹她，真的是有夠惡質，讓他們邊看邊哭！

    女方家屬說，里長會打老婆，他們都有聽說，尤其是里長喜歡賭博，只要回家跟老婆拿錢，一拿不到就打，還輸了好幾百萬元，最後只好拿土地去抵押，但只要問起里長娘，她卻又會否認，只因當初結婚，全家都反對，跟娘家可說是幾乎「零互動」。

    女方家屬表示，里長娘被打後，有親人去醫院進加護病房探視，就有發現頭上有瘀青，這一看就知道不對勁。但事發當時目擊的社區志工都不敢講，因為據傳里長有去恐嚇，要求志工如果說出來，就要對他們全家大小動手。

    女方家屬指出，後來警方查扣到監視器的主機，有放給去做筆錄的家屬看，看的人是邊看邊哭，因為里長行徑根本太可惡了。里長去年12月20日一早來到位於土地公廟旁的社區廚房，看見老婆出手就打，一路打打打，打到累了，見到老婆癱軟在旁邊的椅子上，就用腳踹她，然後就揚長離去，實在有夠惡質，事後卻謊稱他是去送餐，什麼事都不知道，非常惡質。

    女方家屬強調，還好神明保佑，事發地點旁就是土地公廟，讓警方在里長的社區服務車上找到監視器主機，所有里長打人致死過程全都露，真是老天有眼，終於還給家屬公道！

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    彰化某里長事後還向老婆親友謊稱當天去送餐。（民眾提供）

    彰化某里長事後還向老婆親友謊稱當天去送餐。（民眾提供）

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