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    首頁　>　社會

    高雄輕軌又挨撞 賓士車違規左轉慘被推著走

    白色賓士轎車疑因違規左轉，與輕軌列車發生碰撞後，被直接撞進軌道內。（圖由民眾提供）

    白色賓士轎車疑因違規左轉，與輕軌列車發生碰撞後，被直接撞進軌道內。（圖由民眾提供）

    2025/02/20 13:27

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄輕軌昨（19）日晚上10點多在鼓山區馬卡道站附近，與1輛賓士轎車發生碰撞，賓士車駕駛呂女（44歲）開車疑似未依號誌指示左轉，與同向剛離站的輕軌列車發生碰撞，列車煞車不及，當場將賓士車推進軌道內，幸雙方駕駛及乘客皆無人受傷，但呂女除違規將被開罰，也被依妨害大眾捷運安全被移送法辦。

    鼓山分局交通分隊指出，這起事故發生在鼓山區馬卡道路與華安街口，呂女駕駛自轎車沿馬卡道路行駛，欲左轉華安街往西時，未依號誌指示左轉，於輕軌共用路口與往北行駛的輕軌列車發生碰撞，現場無人受傷，駕駛雙方均無酒駕，而輕軌車輛亦於事發20分鐘內恢復正常通行。

    警方說明，經查呂女駕駛自小客車未依號誌指示左轉，已違反道路交通管理處罰條例第48條第1項2款「不依號誌指示轉彎」，最高可處1800元罰鍰，警方將依法舉發。因輕軌屬於大眾捷運系統，發生交通事故影響通行順暢甚鉅，警方亦依刑法第184條第3項「過失妨害舟車行駛安全罪」，將呂女函請高雄地檢署偵辦，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

    白色賓士轎車疑因違規左轉，與輕軌列車發生碰撞後，被直接撞進軌道內。（圖由民眾提供）

    白色賓士轎車疑因違規左轉，與輕軌列車發生碰撞後，被直接撞進軌道內。（圖由民眾提供）

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