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    潛水客意外不治 業者申請保險理賠遭拒、提告求償敗訴

    潛客昏迷送醫不治，李姓潛水業者向保險公司申請理賠遭拒，提告求償卻敗訴。（資料照）

    潛客昏迷送醫不治，李姓潛水業者向保險公司申請理賠遭拒，提告求償卻敗訴。（資料照）

    2025/02/20 12:42

    〔記者李立法／屏東報導〕小琉球李姓潛水業者向保險公司投保公共意外責任險，因發生潛客昏迷死亡意外，業者向保險公司申請理賠250萬元，保險公司認為該意外發生時業者並無訓練合格的救生員在場，拒絕理賠，業者遂提告求償，屏東地院認為保險公司拒賠有理，判業者敗訴，可上訴。

    李姓業者僱用鍾男擔任潛水教練，2021年間鍾男帶領劉男等4名潛客在大福西港廢棄碼頭潛水，卻發生劉男昏迷送醫不治意外；屏東地檢署依過失致死罪起訴鍾姓教練後，鍾男被屏東地院依過失致死罪判刑6個月，得易科罰金；死者家屬並提告求償，屏東地院判決李姓潛水業者與鍾男應連帶賠償626萬多元，且李姓業者須額外賠償死者雙親250萬元。

    李姓業者有投保公共意外責任險，遂向保險公司申請理賠250萬元，但保險公司認為該意外發生時業者並無訓練合格的救生員在場，有違雙方投保契約，故拒絕理賠；業者認為鍾男持有國際潛水教練專業協會（PADI）核發的教練證照及緊急第一反應（EFR）執照，保險公司拒賠無理，遂提告求償。

    屏東地院認為，鍾男雖有PADI核發的開放水域水肺教練執照，但並非是教育部認定的訓練機構檢定合格並取得證書的救生員，保險公司依雙方簽定的投保契約拒絕理賠，實屬有理，應駁回李姓業者請求。

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