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    委託操盤被騙逾500萬 被害婦出席基警打詐儀表板記者會分享慘痛經驗

    資深股民在臉書上遇到詐騙，損失5百多萬元，今天特別用自身經歷，勸大家小心詐騙。（記者吳昇儒攝）

    資深股民在臉書上遇到詐騙，損失5百多萬元，今天特別用自身經歷，勸大家小心詐騙。（記者吳昇儒攝）

    2025/02/20 12:49

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名林姓婦人去年底在臉書上看到知名投資老師的群組招募，加入之後，依照對方指示投資一檔股票，真的獲利。最後直接請對方代為操盤，卻賠上老本還得背負貸款，共計損失超過5百萬元。林婦今日特別出席基隆市警察局舉辦的打詐儀表板記者會，希望透過自身慘痛經驗分享，避免其他資深股民上當受騙。

    基隆市警察局長林信雄指出，詐騙集團手法越來越先進，現在會小額出金讓民眾信以為真，實則是放長線釣大魚。依打詐儀表板數據顯示，這個月與上個月相比，詐騙案件減少1/4，受理案件數為180件，顯著下降，但最常見的仍是假投資詐騙，其次為網路購物詐騙。

    受騙的林婦今出席表示，從臉書上獲得投資訊息時，利用自身的股票帳戶購買對方推薦股票，確實有獲利；嘗試數次後，改由對方幫忙操盤，更透過對方提供的系統，領出1萬元現金，實質匯入自己的郵局帳戶，便不疑有他持續投資。

    後來對方又稱抽到股票需要繳納差額、稅金等等，自己陸續投入50、100萬，最後一筆則投入157萬，投資總額高達527萬元。最後，對方派車手將錢取走後，就直接斷聯，直到一個禮拜後，才說要再給30萬元，方能領回前面的錢，但當時已經報警且已知上當受騙。

    據悉，林婦也配合警方進行偵辦，陸續追捕多名車手到案，降低其他民眾被騙的機會。

    基隆市警察局刑警大隊長林書楷指出，據統計，1月份財損數最高的行政區為中山區與上個月相比，增加2528萬元，但先前財損數較高的七堵、仁愛區，近幾個月已明顯下降，可見宣導已有成效。此外，為了讓民眾更能了解打詐儀表板，刑大也在臉書上推出抽獎活動，最大獎是新款的AirPods 4還有藍芽音箱等等，歡迎民眾上網參加。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    基隆市警察局長林信雄指出，詐騙集團手法越來越先進，現在會小額出金讓民眾信以為真，實則是放長線釣大魚。（記者吳昇儒攝）

    基隆市警察局長林信雄指出，詐騙集團手法越來越先進，現在會小額出金讓民眾信以為真，實則是放長線釣大魚。（記者吳昇儒攝）

    基隆市1月詐騙受理數較前一個月少1/4。（記者吳昇儒攝）

    基隆市1月詐騙受理數較前一個月少1/4。（記者吳昇儒攝）

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