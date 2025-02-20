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    國外「師姐」每天噓寒問暖 台中婦匯款贊助險遭詐

    警方檢視蔡婦與「師姐」的對話。（警方提供）

    警方檢視蔡婦與「師姐」的對話。（警方提供）

    2025/02/20 12:38

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市蔡姓婦人在臉書認識自稱住馬來西亞，長期賣營養品弘揚佛法的「師姐」，因對方每天噓寒問暖決定贊助，前天匯款時先被行員會同警方攔阻，未料「師姐」又下指導棋要求分多筆小額匯款，蔡婦到另家銀行要匯款時，所幸又被員警二度勸阻，及時保住辛苦積蓄。

    台中市第六分局永福所當天接獲轄區銀行通報，七旬蔡婦欲匯款2萬元到馬來西亞境外帳戶疑遇詐，員警黃義傑、李天祿趕抵現場，關心詢問匯款用途時，蔡婦起初稱是匯給國外親戚，隨後又改口為「師姐」，此舉讓員警起疑，要求查閱蔡婦與師姐對話紀錄時，赫然發現蔡婦稍早去其他銀行匯款時，已被其他員警關心勸阻。

    而師姐卻暗下指導棋，要求蔡婦分小筆匯款避開警察關心，員警拿這證據一陣說服下，這才讓蔡婦放棄匯款念頭，原來該名聲稱住在馬來西亞長期弘揚佛法的「師姐」，透過臉書認識蔡婦後對她噓寒問暖，蔡婦見師姐相當誠懇，便匯款要購買師姐販售營養品贊助，還好員警好說歹說下，蔡婦才恍然大悟，立即封鎖這名會讓人「漏財」的師姐。

    第六分局長周俊銘提醒，詐騙手法層出不窮，詐團往往利用話術與信任關係欺騙被害人，民眾應保持警覺，若有疑慮應暫停匯款並打165或110電話諮詢，避免財物損失。

    警方及時阻詐。（警方提供）

    警方及時阻詐。（警方提供）

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