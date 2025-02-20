不爽警車迴轉！台中騎士兩度「逼車」挨罰 法官判罰單撤銷

林男騎機車在警車前煞車，警方認為有逼車惡意而開罰，法官卻認為不構成危險判決撤銷罰單，圖為案發的路口。（記者張瑞楨攝自GOOGLR街景）

2025/02/20 12:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓男子騎車行經中市北屯區一處路口，見中市警局第五分局的警車迴轉，他質疑警車迴轉不當而產生危險，竟於警車前面兩度煞車，警方認為林男有「逼車」的惡意，依「道路交通管理處罰條例」的「非遇突發狀況，在車道中暫停」開罰，吊扣機車牌照6個月，車主林女提出行政訴訟，質疑警方情緒性開罰，法官則認為當時警車與機車的行車速度緩慢，警車不會因林男煞車暫停而衍生危險，判決罰單撤銷，可上訴。

判決書指出，林姓男子於2023年7月6日晚間，駕駛林姓女子的機車，行經台中市北屯區崇德二路一段與興安路二段路口，見一輛警車在前方迴轉，他疾駛超越警車之後，兩度於警車前方兩度緊急煞車，分別於車道中暫停6秒及4秒，亦即俗稱的「逼車」，導致警車陷於危險中，警方認定他有逼車的惡意，依「道路交通管理處罰條例」的「非遇突發狀況，在車道中暫停」，當場攔停並開罰單（可處6000至3萬6000元），機車吊扣牌照6個月，車主林女不服，向台中高等行政法院地方庭提出行政訴訟。

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林女主張，林男是行經上述路口，視線受到對向一輛警車，於未鳴笛下快速迴轉而遮蔽，自然反應警覺下，放慢速度並轉頭查看警車，確認後方無車且不妨礙安全，才放腳停駐，對員警提出危險駕駛的質疑，員警是情緒性且不符比例原則開罰單，聲明撤銷罰單。

警方答辯指出，依採證影像顯示，當時路況良好順暢，路燈運作正常，商家燈火通明，無雨霧視線良好，林男騎機車超越警車後，前方並無任何事故危險，竟於警車前方兩度緊急煞車，分別於車道中暫停6秒及4秒，足使其他用路人因煞車不及而發生追撞，林男有逼車惡意，林女是車主，未善盡管理監督之責，應受處罰，聲明駁回林女之訴。

法官當庭勘驗執勤員警密錄器影像，認為林男兩度在警車前煞車停止屬實，員警之後走下警車，並要林男向路旁停靠，員警告知林男急停於道路上，林男則質疑員警違規迴轉，沒有注意對向來車、警車違規併排等。

法官強調，林男踩地停車位置的路旁，已有其他車輛停車，林男當時是見員警違規迴轉，影響他行車安全，乃轉頭向後方員警張望，機車並逐漸減速，而後雙腳踩地暫停觀看，雙方行車速度尚屬緩慢，足以認定員警在後方行進，對於林男行車動態已有掌握。

法官強調，當時林男暫停位置是在車道中，但已甚為接近右側道路邊線，旁邊並有路邊攤，燈光明亮，他先後2次暫停，同時轉頭看員警（警車），警車亦緩慢前駛接近，沒有因林男暫停，導致員警與警車陷入危險，不構成「非遇突發狀況，在車道中暫停」違規，判決罰單撤銷，可上訴。

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