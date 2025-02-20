竹市擬幫街友設收納櫃 議員施乃如：恐成治安管理死角

新竹市府已擬在地下道設置街友衣物收納擺設櫃，但市議員施乃如憂成治安管理藏污處，更批市府的做法是治標不治本。（記者洪美秀攝）

2025/02/20 11:46

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市火車站地下道及護城河和東門圓環舊商區周邊因長期有街友盤據及佔用人行道，衍生髒亂及隨地大小便等影響市容景觀情形，甚至有婦女遭街友亂吐不明液體而眼睛不舒服等治安事件，市府社會處日前提到將加強地下道的清洗次數，但考量人道關懷，已在火車站地下道等地設置街友日常用品收納屋，要求街友白天不得將衣物擺放在地下道等處，但因未與民代溝通，市議員施乃如質疑將造成治安及管理盲點，是治標不治本，且未溝通就施行，是短視作法。

市府社會處指出，未來將加強每週二、五對新竹火車站前地下道清潔工作的強度與密度，並由社會處調查並輔導街友就業意願。公園及觀光區設施維護管理中心也擬定護城河、東門圓環及下沉式廣場清洗處理方式與期程，各單位將協助勸導街友收納個人物品並保持環境整潔，實現街友關懷與市容整潔的雙重目標。

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社會處指出，市府除提供街友日間休憩、沐浴、餐食、技能培訓課程、就業媒合及協助就醫，對有工作意願街友，也提供夜間收容服務，若街友身心狀況不佳，則提供機構安置服務。

不過，施乃如指出，市府預定明天起在站前廣場舉辦世界棒球經典賽資格賽直播派對，但竹市有棒球場卻無法觀看球賽，凸顯市府做事只在乎表面功夫，包括棒球場啟用遙遙無期，就連前、後站地下道街友滯留的問題，都淪為虛應故事、蹭熱度作為，讓市民對市府的治理能力產生質疑。

施乃如表示，站前廣場鄰近地下道4號出入口，平常就是許多街友長期滯留之處，市府不思改善安置與輔導措施，選擇就近設置街友臨時擺放櫃，不僅缺乏完善的配套措施，更可能會引發一系列問題。擺放櫃是否有明確的管理單位？如果缺乏有效管理，櫃子可能會被長期佔用，成為私人儲物櫃或雜物堆積點，影響市容。其次，缺乏有效監管的情況下，這些擺放櫃會不會成為街友以外，不法分子犯罪或非法交易的隱蔽場所，都將對公共安全造成威脅。

施乃如指出，市府目前的做法僅是治標不治本。街友問題的根本困境仍然沒有解決，提供擺放櫃並未從根本上改善街友的居住、就業與社會福利問題。相反，這種做法只是將滯留問題集中在特定區域，增加環境管理的困難。市府應從長遠角度強化街友安置及社會福利政策，而非僅靠設置擺放櫃來應付問題。

新竹市府預定本週起在地下道設置街友衣物收納擺設櫃，但市議員施乃如憂成治安管理藏污處，更批市府的做法是治標不治本。（記者洪美秀攝）

新竹市府已擬在地下道設置街友衣物收納擺設櫃，但市議員施乃如憂成治安管理藏污處，更批市府的做法是治標不治本。（記者洪美秀攝）

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