為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    渣小王偷拍裸3點、自慰照還嗆爆婚外情 人妻女友不忍了

    邱姓男子涉以智慧手機偷拍交往的人妻女友性影像及恐嚇，被台南地院合併判刑一年，得易科罰金。（情境照）

    邱姓男子涉以智慧手機偷拍交往的人妻女友性影像及恐嚇，被台南地院合併判刑一年，得易科罰金。（情境照）

    2025/02/20 11:02

    〔記者王俊忠／台南報導〕一名邱姓男子與已婚的人妻「晴晴」交往，兩人在視訊時，邱男偷偷用手機錄下人妻裸露雙峰、下體與自慰等影像照片，前後偷拍多達13次；邱還恫嚇女方如不配合一起外出，就把婚外情事爆給她丈夫與父母知曉。晴晴嚇得報警查辦；台南地院依偷拍性影像、恐嚇危害安全等罪合併判邱男1年徒刑，得易科罰金。

    判決指出，邱男是晴晴的前男友，他涉從2022年11月到2023年1月初的期間，在其位於台南市的住處，未經當時交往的晴晴同意，在兩人視訊聯絡時，暗中用智慧型手機拍、錄下女方穿內褲、裸露胸部、下體或自慰等影像，前後共有13次之多。

    後來在2024年1月間，邱與晴晴關係出現嫌隙，邱男用通訊軟體line或facetime對女方恫稱「要剁晴晴前男友的1隻手、剁完有人會去投案，不必擔心，我豬牛羊都在宰了，不然現場做愛給我們看，我放你走」，讓晴晴心生畏懼。

    2024年2月9日凌晨時，邱男再對晴晴恐嚇說，若不配合出門，就把婚外情事爆料給其丈夫與父母知悉。晴晴不得不配合坐上邱男駕駛的汽車，但車子到邱的住處時，晴晴不想下車，邱竟撿起路邊石塊與手上點燃的菸頭作勢要傷害女方，同樣讓晴晴感到害怕。

    台南地院法官以13項偷拍他人性影像罪，各判邱男4月徒刑，得易科罰金；兩項恐嚇危害安全罪，各判刑3月，得易科罰金，合併應執行1年徒刑，得易科罰金，1天以1千元計算，換算罰金是36萬元，此案還可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播