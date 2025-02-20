渣小王偷拍裸3點、自慰照還嗆爆婚外情 人妻女友不忍了

邱姓男子涉以智慧手機偷拍交往的人妻女友性影像及恐嚇，被台南地院合併判刑一年，得易科罰金。（情境照）

2025/02/20 11:02

〔記者王俊忠／台南報導〕一名邱姓男子與已婚的人妻「晴晴」交往，兩人在視訊時，邱男偷偷用手機錄下人妻裸露雙峰、下體與自慰等影像照片，前後偷拍多達13次；邱還恫嚇女方如不配合一起外出，就把婚外情事爆給她丈夫與父母知曉。晴晴嚇得報警查辦；台南地院依偷拍性影像、恐嚇危害安全等罪合併判邱男1年徒刑，得易科罰金。

判決指出，邱男是晴晴的前男友，他涉從2022年11月到2023年1月初的期間，在其位於台南市的住處，未經當時交往的晴晴同意，在兩人視訊聯絡時，暗中用智慧型手機拍、錄下女方穿內褲、裸露胸部、下體或自慰等影像，前後共有13次之多。

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後來在2024年1月間，邱與晴晴關係出現嫌隙，邱男用通訊軟體line或facetime對女方恫稱「要剁晴晴前男友的1隻手、剁完有人會去投案，不必擔心，我豬牛羊都在宰了，不然現場做愛給我們看，我放你走」，讓晴晴心生畏懼。

2024年2月9日凌晨時，邱男再對晴晴恐嚇說，若不配合出門，就把婚外情事爆料給其丈夫與父母知悉。晴晴不得不配合坐上邱男駕駛的汽車，但車子到邱的住處時，晴晴不想下車，邱竟撿起路邊石塊與手上點燃的菸頭作勢要傷害女方，同樣讓晴晴感到害怕。

台南地院法官以13項偷拍他人性影像罪，各判邱男4月徒刑，得易科罰金；兩項恐嚇危害安全罪，各判刑3月，得易科罰金，合併應執行1年徒刑，得易科罰金，1天以1千元計算，換算罰金是36萬元，此案還可上訴。

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