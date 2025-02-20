何俊哲接任桃警鑑識中心主任 「婦唱夫隨」成為佳話

何俊哲（左）接續妻子高麗姬（右）擔任桃園市政府警察局刑事鑑識中心主任。（圖由警方提供）

2025/02/20 11:22

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府警察局刑事鑑識中心，14日由警政署刑事警察局鑑識中心技正何俊哲接任，他是前任主任高麗姬的丈夫，「婦唱夫隨」成為佳話。

警政署今年1月16日發布高階警官異動，其中高麗姬獲警察局長吳坤旭推薦，被警政署調升為花蓮縣警察局副局長，吳坤旭說，高麗姬2021年獲選為桃園市政府模範公務人員、2024年更獲市府推薦參選全國模範公務人員，擔任桃警鑑識中心主任時，完成建置全方位刑事鑑識實驗室等工作，是優秀人才。

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高麗姬升任為花蓮縣警局副局長後，桃警鑑識中心主任懸缺至2月，14日由何俊哲接任，他在刑事鑑識領域歷練多年，早在1994年就曾當選台灣省政府模範公務人員，2006年起擔任桃園縣政府警察局首任鑑識課課長、桃園市升格後的鑑識中心技正，加上歷任刑事警察局組長、研究員、技正，嘉義縣政府與新竹市政府警察局鑑識科科長，資歷完整。

何俊哲強調，因為桃園市長張善政與吳坤旭的支持，他接任桃警鑑識中心時，已有良好的硬體基礎，他將持續推展、精進各項鑑識工作，致力技術升級、人才培育，守護民眾的生命財產安全。

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