甩帥放雙手騎機車 台中騎士挨罰1.2萬辯稱不危險敗訴

謝男宣稱放雙手騎機車不危險，法官卻認為危險性與蛇行相當，判決他敗訴。（記者張瑞楨攝）

2025/02/20 11:03

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市謝姓機車騎士去年騎機車行經北屯一處路口，甩帥放開雙手，被路人錄影拍照檢舉，警方開出1萬2000元的罰單，還要參加道路交通安全講習，謝男不服，向台中高等法院地方庭提起行政訴訟，辯稱上述行為並不是危險駕駛，法官卻認為，「在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車」屬於不明確法律概念，因此把蛇行當例示，謝男行為的危險性，已與蛇行相當，符合「以其他危險方式駕車」要件，判決他敗訴。

裁決書指出，謝姓機車騎士於去年（2024年）6月27日上午7時許，騎普通重型機車行駛於台中市北屯區山西路，至接近瀋陽路口時，被路人拍照檢舉，有「放開雙手騎乘機車」違規行為，中市警察局第五分局員警查證後認為屬實，依「道路交通管理處罰條例」的「以危險方式在道路上駕駛機車」違規，開出1萬2000元罰鍰，應參加道路交通安全講習的罰單。

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謝男不服上述處罰，向台中高等行政法院地方庭提起行政訴訟，他主張自己的行為，並非危險駕駛，聲明撤銷罰單。

法官卻認為，「道路交通管理處罰條例」第43條第1項第1款，「在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車」，此「其他危險方式駕車」，屬於不明確的法律概念，因此，另將「蛇行」與「其他危險方式駕車」並列，而以「蛇行」作為「危險駕車行為」的例示，道交條例雖未就「其他危險方式駕車」予以定義，但既然與「蛇行」並列處罰條件，駕駛人的行為如與「蛇行」所造成的危險相當，才符合構成要件，實務上常見的範例，包括連續闖越紅燈、連續逆向行駛、僅以後輪著地行駛、沿途任意變換車道等。

法官強調，依據勘驗畫面截圖照片，謝男騎機車時，將雙手離開機車握把，垂放於身體兩側，時間雖僅3秒，但機車僅有2輪與路面接觸，需仰賴騎士以手部握住握把，才能使機車保持平衡而不致於行進時傾倒，謝男將雙手離開握把，容易造成機車傾倒，對自己及往來車輛造成危險，這是大家都知道的常識。

法官還指出，當時機車行經交岔路口，如果當時橫向車道有汽機車駛來，更容易因應變不及而碰撞、傾倒，謝男行為與「蛇行」所造成的危險相當，符合「以其他危險方式駕車」要件，他宣稱並非危險駕駛行為等說詞不足採信，判決謝男敗訴，可上訴。

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